Sterlin yükselmeye devam ediyor..
Serbest piyasada TL değer kaybetmeye TL karşısında yabancı para birimleri değer kazanmaya devam ediyor.
İngiliz Sterlini 11 TL bandını aşarak 11.10 TL civarlarından işlem görüyor.
Sterlin yükselmeye devam ediyor..
Serbest piyasada TL değer kaybetmeye TL karşısında yabancı para birimleri değer kazanmaya devam ediyor.
İngiliz Sterlini 11 TL bandını aşarak 11.10 TL civarlarından işlem görüyor.
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