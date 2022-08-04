  • BIST 2.724,54
  • Altın 1025.986
  • Dolar 17.9576
  • Euro 18.2959
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAKadınlar da Yumurta Dondurma İşlemine Dikkat!

Sterlinde 13 Yıldan Sonra İlk...

» »
İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artışla son 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 1,75’e çıkardı.
Sterlinde 13 Yıldan Sonra İlk...

İngiltere Merkez Bankası (BoE) bugünkü toplantısında 50 baz puan faiz arttırarak politika faizini yüzde 1,75'e yükseltti. Bu faiz oranı Aralık 2008 sonrası en yüksek politika faizi olarak kaydedildi.

Pandemi sürecinde faiz indiren merkez bankalarından olan BoE ilk faiz artışını aralıkta gerçekleştirmiş sonrasında bu yıl içindeki 5 toplantıda toplamda 150 baz puanlık faiz artışı yapmıştı. Böylece banka, Aralık 2021’den bu yana faiz oranını yüzde 0,1’den yüzde 1,75’e çıkarmış oldu.

ENFLASYON İÇİN ZİRVE TAHMİNİ YÜZDE 13

BoE ayrıca enflasyonun ekimde yüzde 13 ile zirve yapacağı tahmininde bulundu. Yapılan değerlendirmede Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin gaz fiyatlarında büyük artışlara yol açtığı, bunun da önümüzdeki birkaç ay içinde enflasyonu daha da yukarılara taşıyacağı belirtildi.

Ülkede haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 9,4 olarak kaydedilmişti. BoE’nin enflasyon hedefi ise yüzde 2 seviyesinde.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere’den Lavrov’un Afrika gezisine tepki27 Temmuz 2022 Çarşamba 15:58
  • FT’den Hunutlu Termik Santrali yorumu: Erdoğan’ın sözüyle çelişiyor27 Temmuz 2022 Çarşamba 14:44
  • Sunak ve Truss’ın canlı yayındaki tartışması sırasında sunucu bayıldı27 Temmuz 2022 Çarşamba 08:40
  • İngiltere’den Rusya’ya yaptırım26 Temmuz 2022 Salı 21:52
  • İngiltere’de sağlık çalışanı açığı büyüyor25 Temmuz 2022 Pazartesi 20:05
  • İstifa eden Boris Johnson’ın silahlı fotoğrafları espri konusu oldu24 Temmuz 2022 Pazar 10:39
  • Boris Johnson askeri eğitime katılarak el bombası attı23 Temmuz 2022 Cumartesi 20:57
  • İngiltere’de liderlik için yarışan Sunak: “Brexit’i güvende tutabilecek tek aday benim”23 Temmuz 2022 Cumartesi 18:16
  • İngiliz donanması, Rus denizaltıları takip etti23 Temmuz 2022 Cumartesi 14:47
  • İngiltere: 400 kadar Rus casus sınır dışı edildi22 Temmuz 2022 Cuma 16:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti