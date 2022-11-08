Sterlinde düşüş beklentisi

İngiltere'de devam eden siyasi kaos sterlin üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Siyasi görünümü analiz eden ING sterlinin dolar karşısında 1,05 seviyesine düşmesini beklerken, Bank of America da sterlin ile doların eşitlenmesi beklentisini koruyor.

İngiltere’nin eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ülkenin yeni başbakanı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Aday olması durumunda Muhafazakar Parti’nin yeniden lideri olması güçlü ihtimal olarak görülen eski Başbakan Boris Johnson pazar akşamı yaptığı açıklamada adaylık yarışına girmeyeceğini söyledi. Muhafazakar Parti liderlik yarışına girmek için yeterli desteğe sahip olduğunu belirten Johnson “Sadece bunun doğru bir adım olmayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Sunak’a karşı şu ana kadar yarışa gireceğini açıklayan tek isim olan Penny Mordaunt’un 100 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor. Eğer bu desteği alamazsa adaylık için 123 vekilin desteğini alan Sunak otomatikman Muhafazakar Parti’nin yeni lideri olacak ve Başbakanlık görevini Liz Truss’tan devralacak.

Haber üzerine Asya işlemlerinde sterlin dolar karşısında 1,14’e kadar yükseldi. Ancak analistlere göre uzun vadede sterlin için görünüm, İngiltere’nin büyük ekonomik ve mali sorunlarının devam etmesi sebebiyle karanlık.

ING sterlinin 1,05 dolara geri düşmesini bekliyor.

Bank Of America ise sterlin/dolar kurunda parite beklentisini koruyor.