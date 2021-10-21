  • BIST 1.433,690
  • Altın 533,71
  • Dolar 9,4000
  • Euro 10,9300
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Sterlin'den yeni rekor 1STG- 13,1 TL

» »
Sterlin'den yeni rekor 1STG- 13,1 TL
Sterlin'den yeni rekor 1STG- 13,1 TL

Sterlin'den yeni rekor 1STG- 13,1 TL

İşte döviz kurları;

kurlar2.png

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman dövizin yükselişine dikkat çekti! Türkiye 3 etkilenecekse biz 13 etkileneceğiz!!!21 Ekim 2021 Perşembe 15:33
  • “DP, halkımızın umudu haline geldi”21 Ekim 2021 Perşembe 14:34
  • Kanber: Ülkede başta siyaset olmak üzere her şey yeniden kurgulanmalı21 Ekim 2021 Perşembe 13:27
  • Kayıp şahıs gelişme21 Ekim 2021 Perşembe 13:08
  • Dipkarpaz'da ani ölüm21 Ekim 2021 Perşembe 13:04
  • TDP’de Genel Sekreter, MYK ve TOCEK Başkanı Belirlendi21 Ekim 2021 Perşembe 13:01
  • Biden'ın seçim vaadi, 1,7 milyon gözaltıyla son buldu21 Ekim 2021 Perşembe 12:54
  • Dr. Halil Hızal yeniden TDP Genel Sekreteri21 Ekim 2021 Perşembe 12:42
  • Gazeteci Erk Acarer: Müstehcen videolar devam edecek21 Ekim 2021 Perşembe 12:36
  • Benzincilerdeki Kuyruk Rum Basınında21 Ekim 2021 Perşembe 12:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti