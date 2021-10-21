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Sterlin'den yeni rekor 1STG- 13,1 TL
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KIBRIS
21.10.2021 15:54
Sterlin'den yeni rekor 1STG- 13,1 TL
Sterlin'den yeni rekor 1STG- 13,1 TL
İşte döviz kurları;
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