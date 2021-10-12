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Sterlin’den yeni rekor...

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Sterlin, saat 19.58 itibarıyla yüzde 0,37 artışla 12,32 liradan işlem görüyor.
Sterlin’den yeni rekor...

Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değer kaybı sürüyor...

Güne 12,24 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 19.58 itibarıyla yüzde 0,37 artışla 12,312 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 12,18, en yüksek 12,27 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 12,24 seviyesinde kapattı.

İngiliz Sterlini, 15 Eylül 2021 tarihinde 11,64 ile son bir ayın en düşük, 12 Ekim 2021 tarihinde ise 12,31 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 İngiliz Sterlini 12,31 TL'ye karşılık geliyor.

 

İşte saat 19:58 itibarı ile döviz kurları

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