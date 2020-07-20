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Steve Jobs insanları etkilemek için beden dilini nasıl kullanıyordu?

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Steve Jobs insanları etkilemek için beden dilini nasıl kullanıyordu?
Steve Jobs insanları etkilemek için beden dilini nasıl kullanıyordu?

Dış görünüş ve beden diliyle iletişim pek çok kişinin düşündüğünden daha önemli. Fakat kendinizi etkili ve güvenilir bir kişi olarak sunmayı bilmiyorsanız en çekici veya en pahalı kıyafetleri giymeniz o kadar da önemli değil.

CNBC'nin haberine göre Apple’ın kurucusu Steve Jobs, kendinden emin olduğunu gösteren beden dilinin öneminin farkındaydı. Jobs’ın ayırt edilebilir ve ilişki kurulabilir görünümüne ek olarak, dik duruşu, açık beden dili ve kendinden emin yürüyüş biçimi insanlar üzerinde oluşturduğu etkinin önemli parçalarıydı.

Sahnede tanıtım yaptığı sırada veya dışarıda Jobs’ın ne sattığına dair kesin bir kanıya varabilirdiniz: Apple ürünlerini ve kendisini.

Jobs’ın yaptığı Apple ürünleri tanıtımları pek çok filmin galasından daha fazla heyecanla bekleniyordu. Jobs’ın sahneye ve tanıtımı online olarak takip eden Apple müşterilerine hükmeden tarzı ciddi bir etki yaratıyordu.

İşte Jobs’ın beden dili konusunda öğretebileceği ipuçları:

  • Kişiliğinizle örtüşen kıyafetler giyin: Giysileriniz  hem güvende hissetmenizi sağlamalı hem de kazanmaya çalıştığınız kitlenin kültürü ve ortamı için uygun olmalı. Jobs balıkçı yaka kazakları, yuvarlak gözlükleri, kot pantolonları ve beyaz spor ayakkabılarıyla kendine has bir tarz sahibiydi. Pek çok Apple kullanıcısının ilişki kurabileceği “geek teknoloji gurusu” görünümündeydi.
  • Asla kambur durmayın: Yürürken, otururken veya ayakta dururken dik bir duruş ciddi bir önem taşıyor.
  • Başınızı dik tutun: Eğer yere bakarsanız karşınızdakilerle göz teması kuramazsınız. Boynunuzu ve başınızı hep dik tutun.
  • Bir noktayı anlatırken ellerinizi belinizin üstünde tutarak açık biçimde kullanın: Jobs’ın en sevdiği hareketlerden biri iki elini kaldırıp avuç içlerini birbirine bakar şekilde kullanmasıydı. Bu tip hareketler genelde güven ve kontrol hissi yaratır. Fakat bu tip hareketleri yapmacık olmayan biçimde kullanın.
  • Ayaklarınızı sürümeyin: İlk izlenimler çok önemlidir, bu yüzden bir odaya girdiğinizde kendinize güvendiğinizi gösterecek biçimde yürüyün. Kollarınızı ve bacaklarınızı rahat bir biçimde kullanın.

    Öte yandan Dr. Michael Levine, karşınızdakileri etkileyebilmek için anlattığınız şeyler kadar kendinizi sevdirip sevdiremediğinizin de önemi olduğunu belirtiyor. Levine iletişim kurarken şu noktalara dikkat etmenin önemli olduğunu söylüyor:

  • Ellerinizi nereye koyduğunuz çok şey söyler: Kimseyle eliniz kapı kolunun üstündeyken konuşmayın. Bu karşınızdaki kişilerin aceleniz olduğunu düşünmesine neden olur.
  • Saate bakmaktan kaçının: Konuştuğunuz konuya odaklanırsanız zamanı daha iyi yönetirsiniz.
  • Rahat bir yüz ifadesi takının: Sık sık gülümseyin, yumuşak biçimde bakmaya çalışın ve göz teması kurmaya çalışın. Zorlandığınızı hissettiğinizde derin bir nefes alın ve ifadelerinizi yumuşatmaya çalışın.
  • Eğer oturuyorsanız ayağınız karşınızdaki kişiye işaret edecek şekilde duruyor olmalı: Bu tamamen karşınızdaki kişiyle ilgilendiğinizi gösterecektir.
  • Karşınızdakini dinlerken öne doğru eğilin: İletişim kurarken dikkatinizi tamamen karşınızdaki kişiye verdiğinizi göstermek için bir miktar öne eğilmeniz yardımcı olacaktır. 

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