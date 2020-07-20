Steve Jobs insanları etkilemek için beden dilini nasıl kullanıyordu?

Dış görünüş ve beden diliyle iletişim pek çok kişinin düşündüğünden daha önemli. Fakat kendinizi etkili ve güvenilir bir kişi olarak sunmayı bilmiyorsanız en çekici veya en pahalı kıyafetleri giymeniz o kadar da önemli değil.

CNBC'nin haberine göre Apple’ın kurucusu Steve Jobs, kendinden emin olduğunu gösteren beden dilinin öneminin farkındaydı. Jobs’ın ayırt edilebilir ve ilişki kurulabilir görünümüne ek olarak, dik duruşu, açık beden dili ve kendinden emin yürüyüş biçimi insanlar üzerinde oluşturduğu etkinin önemli parçalarıydı.

Sahnede tanıtım yaptığı sırada veya dışarıda Jobs’ın ne sattığına dair kesin bir kanıya varabilirdiniz: Apple ürünlerini ve kendisini.

Jobs’ın yaptığı Apple ürünleri tanıtımları pek çok filmin galasından daha fazla heyecanla bekleniyordu. Jobs’ın sahneye ve tanıtımı online olarak takip eden Apple müşterilerine hükmeden tarzı ciddi bir etki yaratıyordu.

İşte Jobs’ın beden dili konusunda öğretebileceği ipuçları: