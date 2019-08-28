'Steve Jobs yaşıyor'

Komplo teorisyenleri, Jobs'ın babasının Suriyeli olduğunu hatırlatıp Apple'ın eski CEO'sunun gerçekten de ölmüş gibi yapıp sade bir hayat yaşıyor olabileceğini öne sürüyor.

Apple’ın 2011 yılında ölen CEO’su Steve Jobs’a benzeyen bir kişinin Mısır’da çekilen fotoğrafı sosyal medyayı karıştırdı. Komplo teorisyenleri, Jobs’ın aslında ölmediğini iddia ediyor.

Reddit üzerinde “Ölmüş gibi yapan Steve Jobs Mısır’da saklanıyor” başlığıyla paylaşılan fotoğraftaki kişi, saçları, sakalları ve gözlüğüyle Apple’ın efsanevi CEO’suna benzetildi. Binlerce kez paylaşılan fotoğraftaki kişinin giysileri ve Jobs’ın ayakkabı giymeden beyin fırtınası yaptığına dair dedikoduları hatırlatan sandaletleri de dedikoduları besledi.

Bir kullanıcı “Bunun bir şaka olduğunu biliyorum ama bu adam Job’s öyle rastgele olamayacak kadar çok benziyor” diye yazdı. Bir diğer kullanıcı Jobs’ın babasını Suriyeli olduğunu hatırlatarak fotoğrafın ‘gerçek’ olabileceğini iddia ederken, bazı kullanıcılar da eski Apple CEO’sunun Mısır’ı ve sade bir yaşam biçimini çok sevdiğini hatırlattı. Bir kullanıcı da “Komplo teorilerine inanmam ama Jobs, bunu gerçekten yapabilecek kadar çılgındı” diye yazdı.

Apple’ın efsanevi CEO’su Steve Jobs, 2011 yılında pankreas kanserinden ölmüştü