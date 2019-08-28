  • BIST 95.529
  • Altın 288,028
  • Dolar 5,8108
  • Euro 6,4453
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

'Steve Jobs yaşıyor'

»
Apple'ın 2011'de ölen kurucusu ve eski CEO'su Steve Jobs'a benzeyen bir kişinin Mısır'da çekilen fotoğrafı sosyal medyayı karıştırdı.
'Steve Jobs yaşıyor'

Komplo teorisyenleri, Jobs'ın babasının Suriyeli olduğunu hatırlatıp Apple'ın eski CEO'sunun gerçekten de ölmüş gibi yapıp sade bir hayat yaşıyor olabileceğini öne sürüyor.

Apple’ın 2011 yılında ölen CEO’su Steve Jobs’a benzeyen bir kişinin Mısır’da çekilen fotoğrafı sosyal medyayı karıştırdı. Komplo teorisyenleri, Jobs’ın aslında ölmediğini iddia ediyor.

Reddit üzerinde “Ölmüş gibi yapan Steve Jobs Mısır’da saklanıyor” başlığıyla paylaşılan fotoğraftaki kişi, saçları, sakalları ve gözlüğüyle Apple’ın efsanevi CEO’suna benzetildi. Binlerce kez paylaşılan fotoğraftaki kişinin giysileri ve Jobs’ın ayakkabı giymeden beyin fırtınası yaptığına dair dedikoduları hatırlatan sandaletleri de dedikoduları besledi.

 

 

Steve Jobs hiding in Egypt after faking his death from r/pics

Bir kullanıcı “Bunun bir şaka olduğunu biliyorum ama bu adam Job’s öyle rastgele olamayacak kadar çok benziyor” diye yazdı. Bir diğer kullanıcı Jobs’ın babasını Suriyeli olduğunu hatırlatarak fotoğrafın ‘gerçek’ olabileceğini iddia ederken, bazı kullanıcılar da eski Apple CEO’sunun Mısır’ı ve sade bir yaşam biçimini çok sevdiğini hatırlattı. Bir kullanıcı da “Komplo teorilerine inanmam ama Jobs, bunu gerçekten yapabilecek kadar çılgındı” diye yazdı.

Apple’ın efsanevi CEO’su Steve Jobs, 2011 yılında pankreas kanserinden ölmüştü

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Merkel’in 2022 hedefi: Bir milyon elektrikli otomobil23 Ağustos 2019 Cuma 12:56
  • Elon Musk, 'Mars'a nükleer bomba atma' fikrinden döndü23 Ağustos 2019 Cuma 10:24
  • Facebook'tan 'Geçmişi sil' özelliği21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:37
  • İlk kez tespit edildi: Kara delik nötron yıldızını yuttu20 Ağustos 2019 Salı 16:20
  • Apple, akıllı telefon pazarındaki yerini Oppo'ya kaptırdı19 Ağustos 2019 Pazartesi 20:08
  • Elon Musk'ın Orayı 'Bombalayalım' Tweeti Twitter'ı Salladı16 Ağustos 2019 Cuma 21:00
  • İlk Hashtag'i Bizanslılar kullandı15 Ağustos 2019 Perşembe 19:46
  • Google ve Facebook porno izleyenleri 'özel yazılımla takip ediyor'15 Ağustos 2019 Perşembe 16:30
  • Facebook Messenger aramalarını dinlediğini kabul etti15 Ağustos 2019 Perşembe 14:11
  • Microsoft için çalışan bazı kişiler 'bazı Skype görüşmelerini dinledi'14 Ağustos 2019 Çarşamba 21:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti