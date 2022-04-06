Stewart DİKO Başkanı Papadopulos ile Görüştü

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın dün, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ile görüştüğü bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Stewart’ın Rum siyasi parti liderleri ve iki toplumun eski liderleriyle bir dizi görüşmeler başlattığını yazdı.
Gazete, DİKO’dan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Ukrayna’daki savaş ile Türkiye’nin kabul edilemez tezleri gölgesinde Kıbrıs sorununun ele alındığını yazdı.
Haberde, Stewart’ın geçtiğimiz günlerde Halkın Partisi Başkanı Kudret Özersay ve Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile görüştüğü anımsatıldı.
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