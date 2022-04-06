  • BIST 2.325,72
  • Altın 913.097
  • Dolar 14.7401
  • Euro 16.1136
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Stewart DİKO Başkanı Papadopulos ile Görüştü

» »
Stewart DİKO Başkanı Papadopulos ile Görüştü
Stewart DİKO Başkanı Papadopulos ile Görüştü

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın dün, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ile görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Stewart’ın Rum siyasi parti liderleri ve iki toplumun eski liderleriyle bir dizi görüşmeler başlattığını yazdı.

Gazete, DİKO’dan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Ukrayna’daki savaş ile Türkiye’nin kabul edilemez tezleri gölgesinde Kıbrıs sorununun ele alındığını yazdı.

Haberde, Stewart’ın geçtiğimiz günlerde Halkın Partisi Başkanı Kudret Özersay ve Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile görüştüğü anımsatıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yaklaşan Paskalya KKTC'den Çatapat Alımını Arttırdı İddiası05 Nisan 2022 Salı 16:56
  • Kasulidis: Müzakerelere Giden Kapıyı Açacak Anahtar Güven Yaratıcı Önlemlerdir05 Nisan 2022 Salı 16:35
  • Limasol'da Kalabalık Bir Grup Arasında Çıkan Kavgada İki Kişi Yaralandı05 Nisan 2022 Salı 16:23
  • Rum polisi son bir haftada çok sayıda çatapat ele geçirdi05 Nisan 2022 Salı 12:55
  • Kasulidis: Müzakerelere Giden Kapıyı Açacak Anahtar Güven Yaratıcı Önlemlerdir05 Nisan 2022 Salı 12:41
  • Güney Kıbrıs’ta 4 bin 210 yeni vaka tespit edildi04 Nisan 2022 Pazartesi 21:41
  • Zembilas'tan KKTC'ye ''Dil Oyunu'' Suçlaması04 Nisan 2022 Pazartesi 18:39
  • Rum Peynir Üreticiler Birliği: Tüm Hellim Türleri Meşru04 Nisan 2022 Pazartesi 18:24
  • Rum Hükümet Sözcüsü ve Savunma Bakanından Kıbrıs Sorununun Çözümüne İlişkin Açıklamalar04 Nisan 2022 Pazartesi 17:56
  • Güney Kıbrıs, Rus Oligarklar Nedeniyle Yabancı Basının Merceğinde04 Nisan 2022 Pazartesi 17:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti