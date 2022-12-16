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Stewart diplomatik camia üyelerini bilgilendirdi

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Stewart diplomatik camia üyelerini bilgilendirdi
Stewart diplomatik camia üyelerini bilgilendirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ın, adada bulunan diplomatik camia üyelerini, BM’nin faaliyetleri ve Kıbrıs’taki mevcut durum konusunda dün bilgilendirdiği haber verildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, BM tarafından Twitter hesabından yapılan paylaşımda, BM’nin, 2023 yılında, barış, güven ve işbirliğinin ileriye götürülmesi için, diplomatik camia üyeleriyle çalışmayı sürdürmeyi umduğuna da işaret edildi.

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