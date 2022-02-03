BM Temsilci Colin Stewart dün Kayıp Şahıslar Komitesi’nin antropoloji laboratuvarını ziyaret etti.
Fileleftheros gazetesi, BM Temsilcisi Colin Stewart’ın dün Kayıp Şahıslar Komitesi’nin antropoloji laboratuvarını ziyaret ederek burada çalışan Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk bilin insanlarıyla görüştüğünü yazdı.
Habere göre Komitenin 3’üncü üyesi Paul Arni sosyal medya hesabından Stewart’ın ziyaretini duyurarak desteği için Stewart’a teşekkür etti.
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