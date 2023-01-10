Stewart Güvenlik Konseyi’ndeki UNFICYP toplantısına katılacak

BM Güvenlik Konseyi’ndeki, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) ile ilgili ilk toplantının yarın yapılacağı, toplantıya Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Kıbrıs Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın da katılacağı belirtildi

BM Güvenlik Konseyi’ndeki, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) ile ilgili ilk toplantının yarın yapılacağı, toplantıya Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Kıbrıs Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın da katılacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi BM Güvenlik Konseyi’nin toplantı programları gereği, Güvenlik Konseyi’nin, UNFICYP’e askeri katkı sağlayan ülkelerle yarın bir toplantı yapacağını yazdı.

Habere göre toplantıda, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Kıbrıs Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart da yer alacak.

UNFICYP’in, 16 farklı ülkeden olan 797 askeri personele sahip olduğunu yazan gazete UNFICYP’te en fazla askere sahip ülkenin, 257 ile İngiltere, 249 ile Arjantin ve 238 ile Slovakya olduğunu, diğer ülkelerin ise daha az personele sahip olduğunu belirtti.

Habere göre, UNFICYP’in 797 askeri personelden 722’si erkek, 75’i ise kadın.

UNFICYP’in polis ayağı ise 17 farklı ülkeden, 37’si erkek, 31’i kadın olmak üzere 68 kişi. İrlanda bu kapsamda 12 personele sahip.

UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin raporun Ocak ayı sonunda büyük bir ihtimalle 28 Ocak’ta onaylanmasının beklendiğini yazan gazete UNFICYP’in görev süresini altı ay daha uzatacak kararın 30 Ocak’tan önce onaylanması gerektiğine de dikkati çekti.

Gazete haberinde ayrıca, Kıbrıs’taki iki lider, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, 30 Ocak tarihinde Stewart’ın ikametgahında sosyal içerikli bir buluşma gerçekleştireceğini de anımsattı.