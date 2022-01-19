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Stewart Güvenlik Konseyi’ni Bilgilendirdi

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Stewart Güvenlik Konseyi’ni Bilgilendirdi
Stewart Güvenlik Konseyi’ni Bilgilendirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Şefi Colin Stewart’ın, Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirmesi ve Genel Sekreter raporlarının görüşülmesine ilişkin haberler bugün de Rum basınında yer aldı.


Fileleftheros gazetesinin “Güven Yaratıcı Önlemlere Ağırlık Veriyorlar-BM İki Taraf Arasında ‘Güven Yaratılmasına’ Odaklanıyor” başlıklı haberine göre, Colin Stewart, BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirirken “BM’nin, büyük ölçüde, adanın iki toplumu arasında güven yaratılmasına ve saygının oluşturulmasına yoğunlaştığını” söyledi.


Stewart, iki saat süren kapalı oturum çerçevesinde, yerel saatle Pazartesi öğleden sonra BM Güvenlik Konseyi’ni, BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyon ve UNFICYP raporu konusunda bilgilendirdi. 


Toplantıya, Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını yürüten Norveç Daimi Temsilci vekili Odd-İnge Kvalheim’in başkanlık yaptığını yazan gazete, toplantı sonrasında Norveçli diplomatın yazılı açıklama yaptığını belirtti.


Habere göre, Kvalheim, “üyelerin, Genel Sekreterin raporlarında ayrıntılı bir şekilde durum ile alakalı açık bir görüş alışverişinde bulunduklarını, Güvenlik Konseyi’nin tüm ilgili kararlarına saygı duyulması ve korunmasını talep ettiklerini” belirtti. 


Norveçli diplomat, üyelerin ayrıca UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin raporuyla ilgili müzakerelere müdahil olmaya hazır olduklarını ifade ettiğini söyledi. 


BM Genel Sekreteri’nin özel danışmanın atanması konusunda çıkmazın bulunup bulunmadığı ve yakın gelecekte bir takım ilerlemenin olup olmayacağı yönündeki soru üzerine, Kvalheim, “Stewart’tan, misyonun şu anda büyük ölçüde adadaki iki toplum arasındaki güvenin ve saygının oluşturulmasına ve adadaki barışın inşa edilmesi için en iyi ortamın yaratılmasına odaklandığını duyduklarını” belirtti. 


Kvalheim, yıllardır süren zor bir durumun söz konusu olduğunu, sonuç olarak her zaman zamana ihtiyaç duyulduğunu söyledi. 


Bir gazetecinin, kötümser olup olmadığına ilişkin sorusu üzere, Kvalheim, bunun, bardağı yarı dolu mu, yoksa yarı boş mu gördüğünüze bağlı olduğunu ifade etti.


BM tarafından Maraş konusunda reaksiyon eksikliğinin tespit edilmesine ilişkin bir soru üzerine Norveçli diplomat, Güvenlik Konseyi üyelerinden çoğunun bu konuyu gündeme getirdiğini ve Güvenlik Konseyi’nin durumu çok yakından takip ettiğini söyledi. 


EastMed boru hattıyla ilgili Amerikan hükümetinin gayriresmi belgesi ve bunun, müzakerelerde yeni bir dinamik yaratıp yaratmayacağına dair bir soru üzerine, Kvalheim, ABD’nin pozisyonunu yorumlama konumunda olmadığını ifade etti. 


Habere göre Stewart, toplantı sırasında Güvenlik Konseyi’nin daimi olan ve olmayan üyelerin sorularını yanıtlarken, bazı üyeler, ilgili kararlarda olduğu gibi, üzerinde anlaşmaya varılan çözüm zeminine ilişkin net ifadelerin yer alması gerekliliğini dile getirdi


Gazete, Stewart’ın ise “BM’nin Güvenlik Konseyi’nin görev yetkililerine bağlı olmayı, ayrıca özel danışman atama çabalarını sürdürdüğü” şeklinde açıklama yaptığını yazdı.


Habere göre, Güvenlik Konseyi’nin tüm üyeleri BM Genel Sekreteri ve Kıbrıs’taki Özel Temsilcisine tam destek ifade ederken Kıbrıs sorununun bütünlüklü çözümü için müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik her gerekli faaliyetin ileriye götürülmesi çağrısında da bulundu. 

 


ANASTASİADİS 


Fileleftheros gazetesine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasına ilişkin BM Güvenlik Konseyi’nin yaklaşmakta olan kararının, Genel Sekreterin raporunda yer almayan unsurları yansıtması temennisinde bulundu.

 


DİĞER BAŞLIKLAR

 
Haber, Alithia’da “Güvenlik Konseyi UNFICYP’in Görev Süresinin Uzatılmasıyla İlgili-BM Genel Sekreterinin Atladıklarını Yansıtmasını Diliyorum”, Politis’te “Odakta Güven Yaratıcı Önlemler”, Haravgi’de ise “İki Toplum Arasında Güven İnşası Odakta” başlıklarıyla yer aldı. 

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