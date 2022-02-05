Stewart İkinci Tur Görüşme Planlıyor İddiası

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le hafta başı görüşen BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın ikinci tur görüşme planları yaptığı iddia edildi.



Alithia gazetesi, Colin Stewart’ın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ayrı ayrı yaptığı görüşmelerde, özellikle “BM Kıbrıs Özel Danışman” atanması konusunda herhangi bir gelişme sağlayamadığı ancak ikinci tur görüşmeler bulunmayı da planladığını iddia etti.



Tarafların, “Özel Danışman”ın görev ve yetkilerinin neler olacağı konusunda uzlaşamadıklarını hatırlatan gazete, tarafların uzlaşmazlığının sürmesi durumunda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in atama yapmasının ise beklenmediğini vurguladı.



İNGİLTERE AB BAKANI’DAN İKİ TOPLUMLU İKİ KESİMLİ FEDERASYONA DESTEK



Öte yandan, Haravgi gazetesi, İngiltere’nin AB İşleri Bakanı Chris Heaton-Harris’in, ülkesinin Kıbrıs sorununa, BM parametrelerine dayalı, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde bir çözüm bulunmasını desteklemeyi sürdüreceğini açıkladığını yazdı.



Habere göre, Harris, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Rumların “Milli Kıbrıs Federasyonu” derneği başkanına gönderdiği yanıt mektubunda, “bu tür bir çözüm modelinin, tarafların endişelerine yanıt verecek kadar geniş bir model olduğunu” belirtti. Harris, ülkesinin, BM Güvenlik Konseyi’nin Maraş’a ilişkin kararları ile Güney Kıbrıs’ın sözde “uluslararası tanınmış Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki” (MEB) faaliyetlerini de desteklediğini vurguladı.