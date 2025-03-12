Stewart: İlerleme kaydetmek için bir fırsat

Colin Stewart, katıldığı iki toplumlu bir etkinlikte, Cenevre’de yapılacak 5+1 gayriresmi Kıbrıs toplantı konusunda açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, katıldığı iki toplumlu bir etkinlikte, Cenevre’de yapılacak 5+1 gayriresmi Kıbrıs toplantı konusunda açıklama yaptı.

Stewart, barış süreciyle ilgili temel görüş ayrılıkları devam ederken, tarafların tekrar bir araya gelecek olmasının olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Colin Stewart açıklamasında, “Tarafların Cenevre toplantısını Kıbrıs meselesinde ilerleme kaydetmek için bir fırsat olarak değerlendirmelerini içtenlikle umuyorum” dedi.