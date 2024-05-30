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Stewart: Kıbrıs sorununun daha fazla devam etmemesini umut ediyorum

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BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart; “Kıbrıs sorununun daha fazla devam etmeyeceğini umut ettiğini” ifade etti.
Stewart: Kıbrıs sorununun daha fazla devam etmemesini umut ediyorum

Fileleftheros ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Kıbrıs Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın dün Ledra Palace Oteli avlusunda gerçekleştirilen Dünya BM Barış Gücü Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada “Kıbrıs sorununun daha fazla devam etmemesini umut ettiğini” söylediğini yazdılar.

Habere göre Stewart, Ledra Palace oteli avlusunda 4 Mart tarihinde açılışı gerçekleştirilen anıtın, Kıbrıs’ta görev yapmış 150 bin ve hayatlarını kaybetmiş 187 Barış Gücü askeri anısına yapıldığını belirterek Kıbrıs sorununun daha fazla devam etmemesini dilediklerini vurguladı.

Stewart konuşmasının devamında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BM Barış Gücü günü sebebiyle yayımladığı mesajı da okudu.

 

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