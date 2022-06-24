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Stewart liderlerle ayrı ayrı görüşecek!

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BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart 27 Haziran Pazartesi liderlerle ayrı ayrı görüşecek. Stewart saat 15.00’de Cumhurbaşkanı Tatar’ı ziyaret edecek.
Stewart liderlerle ayrı ayrı görüşecek!

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart, BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendireceği New York ziyareti öncesinde, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum liderlerle pazartesi günü ayrı ayrı görüşecek.

UNFICYP Basın Sözcülüğü'nden edinilen bilgiye göre, Colin Stewart, pazartesi saat 15.00’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret edecek.

Kanadalı diplomat Stewart, sabah saat 10.00’da ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek.

Stewart, temmuz ayında New York’ta yapılacak toplantıda BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirecek. Güvenlik Konseyi, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görev süresini 6 ay daha uzatılmasını görüşecek.

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