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Stewart'ın atanmasına Güney'den yeşil ışık

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Kıbrıs Rum kesiminin, görev süresi dolan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın yerine, Kanadalı Colin Stewart’ın atanmasına onay verdiği bildirildi.
Stewart'ın atanmasına Güney'den yeşil ışık

Kıbrıs Rum kesiminin, görev süresi dolan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın yerine, Kanadalı Colin Stewart’ın atanmasına onay verdiği bildirildi.

“Diplomatik kaynakların”, Rum kesiminin, Stewart’ın BM Genel Sekreteri’nin yeni Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atanmasına onay verdiğini teyit ettiklerini ileri süren Alithia gazetesi, Stewart’ın önceden BM Genel Sekreteri’nin Batı Sahra’daki özel temsilcisi olarak hizmet verdiğini ekledi.

ANASTASİADİS BU SABAH ULUSAL KONSEYİ BİLGİLENDİRECEK… AKŞAM DA SLOVENYA’YA GİDECEK…

Bu arada gazete haberinin içerisinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bu sabah Ulusal Konsey üyelerini, New York’ta gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından ortaya çıkan gelişmeler konusunda bilgilendireceğini yazdı.

Anastasiadis’in bu akşam ise 5-6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek AB-Batı Balkanlar zirve toplantısına katılmak için Slovenya’ya gideceğini kaydeden gazete, toplantıda ele alınacak konular arasında Batı Balkanların Avrupa perspektifi, devam eden Covid-19 salgını çerçevesinde bölgenin sosyoekonomik iyileşmesi ve Afganistan’daki durumun bulunduğunu belirtti.

Anastasiadis’e Slovenya temasları sırasında Hükümet Sözcüsü Pelekanos’un eşlik edeceği kaydedildi.

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