Stewart’ın Ay Sonu Ada’ya Gelmesi Bekleniyor

BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıs’taki özel temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi olarak atadığı Kanadalı Diplomat Colin Stewart’ın Ada’ya bu ay sonunda geleceği kaydedildi.



Rum basını, görev süresi sona eren Elizabeth Spehar’ın yerine atanan Stewart’ın aynı zamanda Kıbrıs Özel Danışman Yardımcılığı görevini de üstleneceğini hatırlattı, Rum yönetiminin şimdi, Genel Sekreter’in Kıbrıs Özel Danışmanı da atamasını beklediğine işaret etti.



Alithia’ya göre Rum Sözcü Marios Pelekanos Stewart’ın, Spehar’ın yerini almak üzere bu ay sonu Ada’ya gelmesinin beklendiğini, rolünün de aslında Spehar’ın rolünden farklı olmayacağını söyledi.



Rum yönetiminin şimdi, Genel Sekreter’in New York’taki üçlü görüşmede “kararlaştırıldığı üzere Kıbrıs Özel Danışmanı da atamasını” beklentisinde olduğunu da kaydeden Pelekanos bu yöndeki istişarelerin devam ettiğini ve önümüzdeki haftalarda gelişme beklediklerini ekledi.