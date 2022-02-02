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Stewart’ın Temasları

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GYÖ’ler Konusunda “Olumlu Niyet”
Stewart’ın Temasları

BM Temsilcisi Colin Stewart’ın dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le yaptığı temaslar Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi haberi “GYÖ’ler Konusunda Olumlu Niyet – Başkan, Tatar ve Stewart Önlemlerin Görüşülmesinde Uzlaşıyorlar Ancak Nasıl İlerleyecekleri Soru İşareti” başlıkları altında geniş şekilde yer verdi.

Gazete, BM Temsilcisi Colin Stewart’ın dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşmelerin ortak paydasının Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) görüşülmesi ve ilerletilmesi konusunda gösterilen iyi niyet olduğunu iddia etti.

Dünkü görüşmelerin ardından her iki taraftan da kamuoyuna yapılan açıklamalarda “her iki tarafın da sadece başlıkta, yani GYÖ’lerin ileri götürülmesi ve uygulanmasını desteklemede uzlaştıklarının görüldüğünü ancak bu noktadan sonra tarafların GYÖ’lere tamamen farklı şekilde yaklaştıkları”nın görüldüğü kaydedildi.

Habere göre, Anastasiadis görüşmede Stewart’a, Kıbrıs Türk tarafının “iki ayrı devlet mantığındaki önlemlerin uygulanması yaklaşımına karşı olduğunu” ifade etti.

Anastasiadis’in Kıbrıs sorununa da değindiğini ve müzakerelerin temelinin Güvenlik Konseyi kararları ve doruk anlaşmaları olduğunu vurguladığını da aktardı. Haberde, görüşmeler sonrasında taraflarca yapılan açıklamalara da geniş yer verildi.

Konuya ilişkin haberler Politis’te “ Başkan Anastasiadis ve BM Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi Müzakerelerin Yeniden Başlamasını Görüştüler”; Haravgi’de “Daha Fazla iki Toplumlu İşbirliği İçin GYÖ’ler”; Alithia’da “Danışman Atanması Zor Mesele – Yetkileri Konusunda İki Taraf Arasında Uzlaşmazlık Sürüyor” başlığıyla yer aldı.

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