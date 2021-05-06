Stilianidis'e AB'de Yeni Görev

AB’de 2014-19 yılları arasında AB İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi komiserliği görevini yürüten Rum AB Milletvekili Hristos Stilianidis, AB’de yeni bir göreve atandı.

AB’de 2014-19 yılları arasında AB İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi komiserliği görevini yürüten Rum AB Milletvekili Hristos Stilianidis, AB’de yeni bir göreve atandı.



Haravgi ve diğer gazeteler, Rum AB Milletvekili Hristos Stilianidis’in, AB adına, AB üyesi olmayan ülkelerdeki din ve inanç özgürlüklerinin ileri götürülmesi konusunda görev yapacak özel temsilci olarak atandığını yazdılar.



Gazete, söz konusu görev için Stilianidis’in maaş almayacağını da belirtti.



Gazete bir diğer haberinde ise, AB Komisyonu’nun “Kıbrıs Temsilciliği”ne Mirto Zambarta’nın atandığını yazdı.

Habere göre Zambarta, 15 yıldır AB Komisyonu için çalışıyor.