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Stilyanidis, Yunan hükümetine bakan oluyor

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Avrupa Birliği'nin (AB) İnsani Yardım ve Krizlere Müdahaleden Sorumlu Kıbrıslı Rum Komiseri Hristos Stilyanidis’in Yunan hükümetine bakan olarak atanacağı belirtildi. 
Stilyanidis, Yunan hükümetine bakan oluyor

Avrupa Birliği'nin (AB) İnsani Yardım ve Krizlere Müdahaleden Sorumlu Kıbrıslı Rum Komiseri Hristos Stilyanidis’in Yunan hükümetine bakan olarak atanacağı belirtildi. 


Politis gazetesi “Anastasiadis İçin Uygun Değil, Miçotakis İçin Uygun-Stilyanidis İklimsel Kriz ve Siyasi Koruma Bakanlığı İçin Seçildi” başlıklı haberinde Avrupa Birliği'nin (AB) İnsani Yardım ve Krizlere Müdahaleden Sorumlu Kıbrıslı Rum Komiseri Hristos Stilyanidis’in, Yunanistan’da yeni kurulan “İklimsel Kriz ve Koruma Bakanlığı” için tercih edildiğini yazdı.


Gazete Stilyanidis’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis için “uygun” olarak değerlendirilmemiş olabileceğini ancak Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis tarafından yeni kurulacak bakanlık için uygun görüldüğünü belirtti. 
Gazete Stilyanidis’in seçilmesindeki temel kriterin, üretken ve görevinde başarılı olması gibi unsurların etkili olduğunu yazdı.


Stilyanidis’in bu göreve olumlu yaklaştığını yazan gazete Stilyanidis’in, bakan olabilmesi için anayasal bir engel bulunduğunu bu nedenle Kıbrıs vatandaşlığını koruyarak Yunan soydaşı olarak Yunan vatandaşlığı alacağını belirtti. 

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