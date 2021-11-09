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Stockholm'de elektrikli scooter sayısı yarıya indirilecek

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İsveç'in başkenti Stockholm'de elektrikli scooter sayısının gelecek yıldan itibaren yarıya indirilmesi kararı alındı.
Stockholm'de elektrikli scooter sayısı yarıya indirilecek

İsveç'in başkenti Stockholm'de elektrikli scooter sayısının gelecek yıldan itibaren yarıya indirilmesi kararı alındı. Scooter sayısı 13 bine düşürülürken cuma ve cumartesi günleri en fazla saatte 15 kilometre hız yapılmasına müsaade edilecek.

Stockholm Belediye Meclisince alınana karara göre, şehirde, gelecek yıldan itibaren elektrikli scooter sayısı yarıya indirilecek.

Buna göre 1 Ocak 2022'den itibaren Stockholm'de 23 bini bulan scooter sayısı 13 bine düşürülecek.

Ayrıca scooterler ile cuma ve cumartesi günleri en fazla saatte 15 kilometre hız yapılmasına müsaade edilecek.

Scooter tartışma konusu oldu

İsveç'in Vesteras kentinde bisikletle giden 80 yaşındaki bir kişi, 28 Eylül'de yanlış park edilmiş scootere çarparak hayatını kaybetmişti.

Kaza sonrası scooterlerin varlığı tartışma konusu olurken, konu Stockholm Belediyesi Meclis'inde ele alınmıştı.

Norveç'te scoottere iki kişinin binmesi yasak

Öte yandan Norveç'te de, 18 Mayıs'tan itibaren elektrikli scootere iki kişinin binmesi yasaklanmıştı. Yasağa uymayanlara 3 bin kron para cezası uygulanıyor.

Yasadan önce iki kişinin bindiği scooterlerin neden olduğu kazalarda 131 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

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