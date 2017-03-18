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Stockholm’de kızamık salgını

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Stockholm’de kızamık salgını
İsveç'in başkenti Stockholm'de son günlerde baş gösteren kızamık salgını sağlık kuruluşlarını alarma geçirdi.

Halk Sağlığı Merkezi salgının göçmenlerin yoğunlukta yaşadığı Järva semtinde başladığını, yayılmasından endişe ettiklerini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre şu ana kadar üç yetişkin ve 7 çocukta kızamık hastalığı tespit edildi.

Kızamık salgınının yaygınlaşmasının özellikle Somalili aileler arasında kızamık aşısının otizme neden olduğu söylentisinin etkili olduğunu düşündüklerini belirten halk sağlığı uzmanları, ailelere çocuklarına derhal aşı yaptırma çağrısında bulundular.

Halk Sağlığı Merkezi normal hedeflerinin nüfusun yüzde 95'ini kızamık hastalığına karşı aşılamak olduğunu belirtmelerine karşın, ailelerin aşıdan kaçınmaları nedeniyle bu oranın Järva semtinde yüzde 70'te kaldığını açıkladı.

Merkez yetkilileri bölgedeki göçmen dernekleri ile birlikte Somali dilinde hazırlanan görsel ve yazılı bilgilendirme kampanyasını yaygınlaştırmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

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