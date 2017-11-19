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Stoltenberg, Erdoğan'dan bizzat özür diledi

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Stoltenberg, Erdoğan'dan bizzat özür diledi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Norveç'teki tatbikat sırasında yaşanan olaydan ötürü bir kez daha özür diledi. Stoltenberg, benzer bir olayın tekrarlanmayacağına dair TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güvence verdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç'teki NATO tatbikatında Mustafa Kemal Atatürk ve Erdoğan'ın "düşman" hedefler arasında gösterilmesi nedeniyle yaşanan krizden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Cumartesi akşamı telefonla arayarak bizzat özür diledi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre Stoltenberg, komuta kademesi tarafından olayla ilgili gerekli soruşturmanın başlatılmış olduğuna ve hadiseye sebebiyet veren sözleşmeli Norveçli teknisyenin işine derhal son verildiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin NATO için önemli bir müttefik olduğunu ve benzer bir hadisenin tekrarlanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını belirten Stoltenberg, yaşanan olayın NATO ve Türkiye arasındaki ilişkileri olumsuz etkilememesini ümit ettiğini sözlerine ekledi.

Erdoğan "Kuru bir özür ile geçiştirilemez" demişti

Türkiye'nin tatbikatta görevli olan 40 askerini geri çekmesine neden olan olayın ardından hem Stoltenberg hem de Norveç Savunma Bakanı Frank Bakke-Jensen yaptıkları yazılı açıklamalarla Türkiye'den özür dilemişlerdi.

Erdoğan ise Cumartesi günü AKP Rize 6'ncı Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, söz konusu olayın "kuru bir özür ile geçiştirilerek üzeri örtülebilecek bir konu olmadığını" söylemişti.

"NATO'nun güvenilirliğinin sorgulanır hâle geldiğini" belirten Erdoğan, "Bazı yanlışlar vardır ki onu aptallar değil ancak alçaklar yapar" demişti.

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