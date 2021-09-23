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Stoltenberg ile Guterres görüştü

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres New York'ta bir araya geldi.
Stoltenberg ile Guterres görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres New York'ta bir araya geldi. Görüşmede, Afganistan'daki gelişmeler ve iklim değişikliği ele alındı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre iki isim, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında görüştü.

Görüşmede, uluslararası barış ve güvenlik ile terörle mücadelede iş birliğini derinleştirme konusunda bağlılık dile getirildi.

Stoltenberg, risk altındaki Afganların güvenliğe kavuşturulması konusundaki çalışmalara dair Guterres'i bilgilendirdi.

Afganistan ve iklim değişikliği ele alındı

Görüşmede Taliban'ın güvenli tahliye, insan hakları ve terörizmle ilgili sorumluluklarını yerine getirmesinin önemine dikkat çekildi.

İklim değişikliği de gündemdeki bir diğer gelişme oldu.

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