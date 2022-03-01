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Stoltenberg: NATO ilk kez mukavemet gücünü devreye sokuyor

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'yı savaşı derhal durmaya ve barış müzakereleri için masaya oturmaya çağırıyoruz.
Stoltenberg: NATO ilk kez mukavemet gücünü devreye sokuyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'yı savaşı derhal durmaya ve barış müzakereleri için masaya oturmaya çağırıyoruz.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'da çatışmanın tarafı olmayacaklarını, asker göndermeyeceklerini ve Ukrayna hava sahasında uçaklarını uçurmayacaklarını söyledi ve şunları ekledi:

-Rusya'nın ukrayna'ya saldırısı kabul edilemez, NATO olarak Polonya'nın Avrupa'nın bu kritik döneminde hem mülteciler hem de güvenlik operasyonlarına katkısı nedeniyle müteşekkiriz.

-5. Madde gereğince NATO çatısı altındaki her bir santimetre kare güvenlik altındadır.

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