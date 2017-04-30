Stoltenberg: NATO Türkiyesiz güçsüz olur

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg “NATO Türkiye olmadan hiç kuşkusuz daha zayıf olur” dedi.

Welt am Sonntag gazetesine bir demeç veren Stoltenberg anayasa değişiklik referandumu sonrasında Türkiye'nin hâlâ güvenilir bir müttefik olup olmadığı sorusuna "Türkiye, Avrupa'da güvenlik ve NATO açısından kilit ülke” yanıtını verdi.

Stoltenberg "Ülke (Türkiye) Suriye ve Irak gibi kriz bölgelerine yakın coğrafi konumu ve askeri kabiliyetleri nedeniyle IŞİD’e karşı mücadele ve ittifak sahasının güney sınırında istikrar açısından muazzam öneme sahip” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'nin ayrıca stratejik açıdan önemli Karadeniz bölgesine sınır olduğunu ve Rusya ile ilişkiler açısından önem taşıdığını vurguladı. Stoltenberg Türkiye'nin Akdeniz'de de Avrupa Birliği ile sığınmacı anlaşmasının hayata geçirilmesi bakımından merkezi bir rol oynadığını söyledi.

Stoltenberg: Kendini savunmak Türkiye'nin hakkı

Türkiye'ye Batı tarafından getirilen eleştirilere ilişkin olarak Stoltenberg "Lütfen Türkiye dışında başka hiçbir NATO ülkesinin teröristler tarafından bu denli yoğun saldırıya uğramadığını dikkate alın. Kendini savunmak ve 2016 Temmuzu'ndaki başarısız darbeye katılanları yargılamak ülkenin hakkıdır. Ama bu da hukuk devleti ilkelerine göre yapılmalı” dedi.

Jens Stoltenberg NATO Genel Sekreteri olarak kendisi açısından, bazı siyasi sorunlarda farklı görüşlere sahip olunmasına karşın İttifak'ın temel görevler konusunda mutabakat sağlayabilmesinin önemli olduğunu söyledi. Stoltenberg "Birlikte duruyoruz ve birbirimizi karşılıklı olarak savunmaya her zaman hazırız. Bizi birleştirenler üzerine odaklanmalıyız” diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ittifakın Kuzey Kore'ye yönelik bir askeri misyon hazırlığı içinde olup olmadığı sorusuna da "Geçen hafta Beyaz Saray'da oldukça zaman geçirdim ve NATO'nun Kuzey Kore bakımından bir rolü olup olmayacağına dair ortada bir tartışma olmadığını garanti edebilirim” yanıtını verdi.