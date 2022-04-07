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Stoltenberg: NATO Ukrayna'ya uçaksavar ve tanksavar tedarik edecek

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NATO Dışişleri Bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'ya acilen destek vermeliyiz" dedi.
Stoltenberg: NATO Ukrayna'ya uçaksavar ve tanksavar tedarik edecek

NATO Dışişleri Bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'ya acilen destek vermeliyiz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, NATO Merkez Karargahı'nda, Brüksel'de düzenlenen toplantı öncesi kameraların karşısına geçti.

"Ukrayna halkının cesareti ve direnişini hayranlıkla takip ediyor ve destekliyoruz." açıklamasını yapan NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'ya acil destek çağrısında bulundu.

Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya uçaksavar ve tanksavar tedarik edeceğini de işaret etti.

"NATO'dan ne istediğimiz açık; silah, silah ve silah"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da daha fazla silaha ihtiyaçları olduğunun altını çizdi ve "Başka Buça istemiyorsanız silah yollamalısınız. Silah bu kez barışa hizmet edecek." dedi.

 

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: NATO'dan ne istediğimiz açık

 

Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanması çağrısında da bulunan Kuleba, "Siyasilerin yaptırımlar konusunda isteksizliğinin bedelini Ukraynalılar canıyla ödememeli." diye konuştu. 

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