Stoltenberg: Türkiye’nin endişelerini gidermek için çalışacağız, yeni üyeler için acele edelim

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in ittifak üyeliği öncesinde Türkiye’nin güvenlik konusundaki endişelerinin giderilmeye çalışacağını belirterek, yeni üyeler için acele edilmesi gerektiği mesajını verdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in ittifak üyeliği öncesinde Türkiye’nin güvenlik konusundaki endişelerinin giderilmeye çalışacağını belirterek, yeni üyeler için acele edilmesi gerektiği mesajını verdi.

Stoltenberg, İspanyol TVE kanalına yaptığı açıklamada iki ülkenin katılım başvurularıyla ilgili son durumu ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini değerlendirdi.

Türkiye’nin güvenlik endişeleri nedeniyle veto tehdidine ilişkin bir soru üzerine Stoltenberg, “Bizim bu konuda anlaşmak için 30 müttefike ihtiyacımız var. Bir araya gelip, bu endişeleri gidereceğiz ve ardından tüm müttefiklerin Finlandiya ve İsveç'i mümkün olan en kısa sürede bize katılmaya davet etmeyi kabul etmelerini sağlamanın bir yolunu bulmak için çok çalışacağız.” dedi.

İki ülkenin tam üyelik başvurularının en kısa zamanda değerlendirilip sonuca bağlanması gerektiğini savunan NATO Genel Sekreteri, Finlandiya ve İsveç’in tam üyeliklerinin en kısa zamanda gerçekleşmesi için bu konuyu hemen ele almaları gerektiğini kaydetti.

Stoltenberg, Madrid kentinde 29-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek NATO zirvesinin ittifakın yeni askeri stratejisinin onaylanacak olması itibarıyla önemli olduğunu vurguladı.

Stoltenberg: İttifakın doğu kanadı güçlendirilmeli

NATO’nun ön önemli hedefinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e herhangi bir NATO üyesine saldırırsa herkesin karşılık vereceğine dair net bir mesaj göndererek çatışmanın tırmanmasını önlemek olduğunu vurgulayan Stoltenberg, bu konuda şunları söyledi:

“Bizim NATO olarak en önemli sorumluluğumuz, çatışmaların NATO ile Rusya arasında savaşa dönüşmesini önlemek. İttifakın doğu kısmındaki varlığımızı, askeri varlığımızı artırmamızın nedeni de bu. Biz güçlü bir caydırıcılık mesajını göndererek çatışmayı kışkırtmıyor, aksine çatışmayı önlüyoruz, barışı koruyoruz ve Rusya'nın NATO müttefiki bir ülkeye saldırmamasını sağlıyoruz.

NATO Genel Sekreteri, Rusya ve ittifak arasında olası bir savaşın son derece zarar verici olacağını ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ölçekte çok fazla yıkıma yol açacağı uyarısında bulundu.

NATO’nun bir üyesine yapılacak saldırının bütün üyelere yapılmış bir saldırı olarak değerlendirileceğini vurgulayan Stoltenberg, “Moskova, NATO'nun güvenlik garantilerine bağlı olduğumuzu bileceği için birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için, yani birine yapılan saldırı, tümüne yapılan saldırı gibi değerlendirileceği için ittifak üyelerine saldırı olmayacak ve hepimiz güvende olup, barışı koruyacağız.” ifadesini kullandı.