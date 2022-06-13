  • BIST 2.510,14
  • Altın 1015.234
  • Dolar 17.2288
  • Euro 18.0404
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAPozitif Düşünme Yöntemleri!

Stoltenberg’den Türkiye açıklaması: Hiçbir sebep yoktu

» »
Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte gündeme gelen Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya üyeliği ile başlayan tartışma sürüyor...
Stoltenberg’den Türkiye açıklaması: Hiçbir sebep yoktu

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte Rusya ile kara sınırı paylaşan Finlandiya ve İskandinav ülkesi İsveç’in NATO üyeliğine Ankara’nın itiraz etmesi sonrasında belirsizlik devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen haftalarda tepki gösterdiği üyelik süreciyle ilgili olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıklamalarda bulundu. İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times’a konuşan Stoltenberg, Nisan ayında bu iki ülkenin üyeliğine destek verdiği zamanlarla ilgili olarak “Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyeliklerini engelleyeceğine inanmama sebep olacak bir sebep görmemiştim” dedi.

TURKEY DEMEDİ, TÜRKİYE DEDİ

Stoltenberg, “Ankara’nın terörizmle ilgili haklı endişeleri ve silah satışlarıyla ilgili sorunların üzerinden gelmek halen mümkün” dedi. Norveç’in eski başbakanı olarak da görev üstlenen Stoltenberg, “Türkiye’nin endişeleri yeni değil. Türkiye önemli bir müttefik ve bir müttefik güvenlik endişelerini dile getirirse onlara yanıt vermek gerek” dedi. Stoltenberg’in açıklamasında Turkey yerine Türkiye demesi de dikkat çekti.

Stoltenberg, “Benim amacım Finlandiya ve İsveç’i bir an önce üye yapmak. Diğer üyelik sürelerine göre yine hızlı bir üyelik süreci olabilir” dedi. Stoltenberg, “Türkiye’nin endişeleri meşru. Çünkü Türkiye haricinde hiçbir NATO ülkesi terör saldırılarından bu kadar çekmedi. Türkiye ile oturarak ortak bir yol bulacağız” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fin basını: Finlandiya Erdoğan’ın taleplerini reddetti11 Haziran 2022 Cumartesi 18:50
  • Yunanistan Meriç sınırına tanksavar hendekleri kazmaya başladı10 Haziran 2022 Cuma 20:24
  • Almanya’da geçen yıl 131 bin kişiye vatandaşlık verildi10 Haziran 2022 Cuma 16:25
  • Scholz: NATO, Rusya karşısında kararlılığını göstermeli09 Haziran 2022 Perşembe 19:52
  • Belçika Kralı: Geçmişteki sömürge rejimi için derin pişmanlıklar içindeyim09 Haziran 2022 Perşembe 17:45
  • Yunanistan göçmenlere karşı harekete geçti: Türkiye planları ortaya çıktı08 Haziran 2022 Çarşamba 20:41
  • Yüzlerce uçuş iptal edildi08 Haziran 2022 Çarşamba 17:44
  • Kremlin: Türkiye’deki NATO tatbikatını yakından izleyeceğiz07 Haziran 2022 Salı 20:58
  • İtalya polisinden uyuşturucu baskını07 Haziran 2022 Salı 18:49
  • İsrail'de işgal yasasını meclisten geçiremeyen hükümetin düşmesi gündemde07 Haziran 2022 Salı 10:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti