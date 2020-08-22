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Stone, bitime bir kala şampiyonluğunu ilan etti!

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Lefkoşa Darts Birliği Ferdi Darts Şampiyonası’nın yedinci ayağı yapıldı.
Stone, bitime bir kala şampiyonluğunu ilan etti!

Lefkoşa Darts Birliği lokali’nde gerçekleştirilen müsabakalarda Ferdi Darts Şampiyonası’nın yedinci ayağı yapıldı. Gerçekleştirilen müsabakaların final maçında Murat Çınaroğlu ile karşılaşan Tony Stone yedinci ayağın şampiyonu oldu. Ferdi Darts Şampiyonasının üçüncülük dördüncülük maçındaysa karşılaşan Hakan Boral rakibi TonguzÇalmak’ı mağlup ederek üçüncülüğü elde etti. Lefkoşa Darts Birliği tarafından düzenlenen sekiz ayaklı Ferdi Darts Şampiyonası’nın yedinci ayak müsabakaları (18 Ağustos 2020) de yapıldı. Lefkoşa Darts Birliği lokali’nde gerçekleştirilen müsabakalarda Tony Stone şampiyon oldu. Toplam sekiz ayaktan oluşan Ferdi Darts Şampiyonası’nın yedinci ayağında Tony Stone, Murat Çınaroğlunu’u mağlup ederek şampiyon oldu.

Genel klasman sıralamasında beşinci ayaktan sonra oluşan puan tablosu aşağıdaki gibidir.

Lefkoşa Darts Birliği Ferdi Darts Ligi Puan Durumu

 

SPORCU ADI

1.HAFTA

2.HAFTA

3.HAFTA

4.HAFTA

5.HAFTA

6.HAFTA

7.HAFTA

8.HAFTA

TOPLAM

1

Tony Stone

5

20

20

20

20

16

20

 

121

2

Murat Çınaroğlu

16

16

16

5

12

9

16

 

90

3

Elmas Çocuk

20

7

3

5

5

20

5

 

65

4

Hakan Boral

7

7

9

7

16

7

12

 

65

5

Hüseyin Moda

7

5

7

16

7

12

7

 

61

6

Ertuğrul Kaya

5

5

7

12

5

7

5

 

46

7

Ali Çamlıbelli

7

5

7

5

9

5

7

 

45

8

Berk Mohaç

9

5

5

5

7

7

5

 

43

9

Serkan Can

12

5

12

5

0

0

7

 

41

10

Mahmut Çınar

5

7

5

9

7

5

0

 

38

11

Fatih Köse

0

7

5

7

7

5

5

 

36

12

Tonguz Çakmak

5

3

5

3

5

5

9

 

35

13

Güney Özçevik

5

9

5

3

5

0

7

 

34

14

Mehmet Barani

0

5

5

5

5

5

5

 

30

15

Ali Kasapoğlu

5

3

7

5

5

0

0

 

25

16

Sedat Sedatgil

7

5

3

5

5

0

0

 

25

17

Faik Amcaoğlu

0

12

5

7

0

0

0

 

24

18

Mehmet Tamer Kaya

0

5

5

7

0

7

0

 

24

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