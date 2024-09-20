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Strasbourg’da "Taşınmaz Mal Komisyonu" devam kararı...

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Rum Yönetimi Strasbourg’dan Beklediği Sonucu Alamadı
Strasbourg’da "Taşınmaz Mal Komisyonu" devam kararı...

Kıbrıs Rum Yönetimi, Kuzey Kıbrıs’ta kurulu olan Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) işlevsiz hale getirilmesi için Avrupa Konseyi nezdinde yaptığı girişimlerden sonuç alamadı. Strasbourg’da, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nin düzenlediği insan hakları toplantısında, Rum tarafı beklediği uluslararası desteği bulamayarak eli boş döndüğü öğrenildi.

Taşınmaz Mal Komisyonu’na Yönelik Girişimler Sonuçsuz Kaldı

Kıbrıs Rum Yönetimi, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmasını denetlemek amacıyla 17 Eylül'de Strasbourg'da düzenlediği toplantıda, "Yerlerinden Edilmiş Kişilerin Mülkiyet Hakkı" başlığı altında Kıbrıs'taki mülkiyet sorunlarını yeniden gündeme taşımaya çalıştı. Rum Yönetimi, Kuzey Kıbrıs’ta Türk hükümetinin kurduğu TMK’yı etkisiz hale getirmek için uluslararası kamuoyunu harekete geçirme hedefindeydi. Ancak bu girişim, toplantı sırasında yeterli destek bulamadı ve komiteden olumlu bir sonuç çıkmadı.

AİHM Kararları ve Rum Tarafının Çabaları

Kıbrıs Rum Yönetimi, 2001 yılında sonuçlanan Kıbrıs v. Türkiye davasında alınan tazminat kararları ve mülkiyet haklarıyla ilgili bazı hususların yeniden AİHM tarafından yorumlanmasını sağlamaya çalışıyordu. Özellikle yerinden edilmiş Rumların mülkiyet hakları ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının Türkiye tarafından tam anlamıyla uygulanmadığını iddia eden Rum Yönetimi, TMK mekanizmasını tartışmaya açmayı hedefledi. Ancak toplantıda yapılan oylamada yeterli çoğunluk sağlanamadı ve bu girişim reddedildi.

Diplomatik Kaynaklar: “Beklenen Destek Sağlanamadı”

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Rum tarafı Avrupa Konseyi nezdinde bu konuda yeterli desteği alamadı. Delegeler Komitesi’nin toplantısında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetleyen üyeler, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin TMK karşıtı girişimlerini değerlendirdi, ancak bu girişim çoğunluk tarafından desteklenmedi.

Rum Yönetimi’nin önümüzdeki dönemde bu konuyu tekrar gündeme getirme niyetinde olduğu, AİHM ve diğer uluslararası platformlarda girişimlerini sürdürmeyi planladığı belirtiliyor. Ancak Strasbourg’daki bu son girişim, Kıbrıs mülkiyet sorunları konusunda Rum Yönetimi’nin uluslararası arenada aradığı desteği bulamadığını gösterdi.

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