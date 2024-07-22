  • BIST 11212.92
  • Altın 2550.658
  • Dolar 33.0138
  • Euro 35.977
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKATel Aviv'de yüzlerce İsrailli, esir takası anlaşması talebiyle protesto düzenledi

Straw: İki devletli çözümü düşünmenin zamanı geldi

» »
Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Straw’ın, Kıbrıs krizini sona erdirmek için yaptığı açıklamalar, Yunanistan’ı karıştırdı. Straw, “50 yıllık ‘absürt’ Kıbrıs krizini sona erdirmek için iki devletli çözümü düşünmenin zamanı geldiğine inanıyorum” dedi.
Straw: İki devletli çözümü düşünmenin zamanı geldi

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw, yarım asırdır çözülemeyen Kıbrıs sorununa ilişkin önemli çağrıda bulundu.

“Güney Kıbrıs’ın AB üyeliği en büyük pişmanlığım”

Akşam Gazetesi’nde yer alan habere göre, Straw, Kıbrıs sorununun çözülmemiş olduğu bir safhada, 1 Mayıs 2004 tarihinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY), Avrupa Birliği (AB) üyesi olmasının kendi bakanlığı dönemindeki en büyük pişmanlığı olduğunu dile getirdi.

“Rumlar birçok müzakerecinin dikkatini dağıttı”

AB pasaportu satarak milyoner Ruslara güvenli bir sığınak haline gelen Rum tarafının Kuzey Kıbrıs ile uzlaşmaya yönelik tüm mantıklı planlara direnerek birçok müzakerecinin dikkatini dağıttığını belirten Straw, “Açıklama basit. Kuzeyle yapılacak herhangi bir anlaşmanın güneyin şu anda sahip olduğu gücü zayıflatacağına inanıyorlar” dedi.

“Bölünmenin masada olacağını beyan etmeliler”

Yıllardır Kıbrıs sorununu araştırdığını söyleyen Straw, “Bu çıkmazı ortadan kaldırmanın tek bir yolu var. Bu da AB’nin ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere önemli uluslararası ortakların, güney bir kez olsun iyi niyetle müzakere yapmadığı sürece adanın bölünmesinin masada olacağını beyan etmeleridir” dedi.

“Bölünme olasılığı, güneyi uzlaşmaya sevk edecek”

3 yıl önce AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in “AB, ada için iki devletli çözümü “asla” kabul etmeyecek” sözlerine atıfta bulunan Straw, “Neden hiç olmasın? Avrupa’da ve ötesinde, bölünmenin devam eden çatışmalara karşı en iyi çözüm olduğu pek çok örnek var. Üstelik bölünme olasılığı, güneyi uzlaşmaya sevk edebilecek. Çünkü aksi takdirde, kuzeylerinde tamamen ayrı, uluslararası kabul görmüş, bağımsız bir devlete sahip olacaklardır.” dedi.

Von der Leyen’in 2021’deki görüşünü gülünç kılan mevcut durumun absürtlüğü olduğunu dile getiren Straw, “Kuzeydeki masum insanlar, müzakerecileri defalarca işbirliği yapıp güneyden gelen inatçılıkla karşı karşıya kalırken neden uluslararası izolasyonun verdiği rahatsızlık nedeniyle cezalandırılmaya devam etsin?” ifadelerini kullandı.

Straw, Kıbrıs sorunu konusunda duruş değişikliğinin Birleşik Krallık tarafından dikkatle ele alınması gerektiğini söyledi.

Straw’ın sözleri Yunanistan’da deprem etkisi yarattı

Straw’ın Kıbrıs sorununa ilişkin makalesi Yunanlıları küplere bindirdi. Yunan medyası, provokatif olmakla suçladığı Straw’ın Yunanlıları Türkiye’ye teslim olmaya çağırdığını yazdı.

“Yazıklar olsun” başlığını atan Yunan basını, Straw’ın dünyanın en kötü Yunan karşıtı olabileceğini belirtti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Straw: İki devletli çözümü düşünmenin zamanı geldi22 Temmuz 2024 Pazartesi 11:17
  • Feyzioğlu’ndan Özel’e yanıt: Şikayet edebilirler22 Temmuz 2024 Pazartesi 11:16
  • Bizleri bağrınıza bastığınız ve her daim yanımızda olduğunuz için sizlere minnettarız.”22 Temmuz 2024 Pazartesi 11:16
  • Ataoğlu: Erdoğan önümüzdeki günlerde izleyeceğimiz yolu aydınlattı22 Temmuz 2024 Pazartesi 11:14
  • Töre: Yakında en az iki ülke KKTC’yi tanıyacak22 Temmuz 2024 Pazartesi 11:13
  • Alaminyo Şehitleri Değirmenlik’te anıldı22 Temmuz 2024 Pazartesi 11:12
  • Yanıyoruz... Sıcaklıklar 43 derece dolaylarında...22 Temmuz 2024 Pazartesi 11:11
  • Töre: Yakında en az iki ülke KKTC’yi tanıyacak22 Temmuz 2024 Pazartesi 10:10
  • BM, belge hazırlıyor22 Temmuz 2024 Pazartesi 08:46
  • Gazimağusa ve İskele’de elektrik kesintisi22 Temmuz 2024 Pazartesi 08:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti