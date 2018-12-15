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Strazburg saldırısı operasyonuna kedili destek

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Fransa'nın Strazburg kentinde, Noel pazarını hedef alan saldırının failini yakalama çalışmaları kapsamında polis operasyon düzenledi.
Strazburg saldırısı operasyonuna kedili destek

Fransa'nın Strazburg kentinde, Noel pazarını hedef alan saldırının failini yakalama çalışmaları kapsamında polis operasyon düzenledi. Kent sakinleri, operasyona ilişkin önemli bilgilerin saldırganın eline geçmemesi için sosyal medyada kedi fotoğrafları paylaşıyor.

Strazburg saldırısı operasyonuna kedili destek

Fransız basınında yer alan haberlere göre, aralarında özel birliklerin de olduğu güvenlik güçleri, Neudorf semtinde operasyon başlattı.

 

Strazburg saldırısı operasyonuna kedili destek

3 kişinin öldüğü ve 13 kişinin yaralandığı saldırının faili olduğu değerlendirilen 29 yaşındaki Cherif Chekkat'ın yakalanmasına yönelik operasyon kapsamında semtte arama yapılıyor.

 

Strazburg saldırısı operasyonuna kedili destek

Operasyonun, polisin saldırganın çevre binalarda olabileceğine ilişkin varsayımı üzerine düzenlediği belirtiliyor.

 

Strazburg saldırısı operasyonuna kedili destek

OPERASYONA KEDİLİ DESTEK
Öte yandan, operasyon devam ederken Fransızlar, polisin çalışmalarına zarar vermemek için "#Neudorf" etiketiyle kedi fotoğrafları paylaşmaya başladı. Bu paylaşımlarla, polisin yeri gibi hassas bilgilerin saldırganın eline geçmesinin önlenmesinin amaçlandığı ifade edildi.

 

Strazburg saldırısı operasyonuna kedili destek

Bu arada, şüphelinin kız kardeşinin bugün başkent Paris'te gözaltına alındığı açıklandı.

 

Strazburg saldırısı operasyonuna kedili destek

SALDIRI
Strazburg'un en önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede salı akşam silah sesleri duyulmuştu. Saldırganın saldırıdan sonra kaçtığı ifade edilmişti.

 

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Strazburg saldırısı operasyonuna kedili destek

Paris Savcısı Remy Heitz, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6'sı ağır 12 kişinin yaralandığını kaydetmişti.

 

Strazburg saldırısı operasyonuna kedili destek

Saldırganın polis takibindeki 29 yaşındaki Cherif Chekkat olduğunu belirten Heitz, şüphelinin daha önce hırsızlık ve tecavüz suçlarından Fransa, Almanya ve İsviçre'de mahkeme tarafından 27 kez cezalandırıldığını kaydetmişti.

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