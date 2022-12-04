  • BIST 4.962,97
  • Altın 1076.822
  • Dolar 18.6238
  • Euro 19.6105
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Strep A enfeksiyonundan 6 çocuk öldü, uzmanlardan kritik uyarı geldi

» »
İngiltere'de "Strep A" adlı bakteriyel enfeksiyon nedeniyle 6 çocuk yaşamını yitirdi. Yaşanan ölümler sonrası uzmanlardan ailelere kritik uyarı geldi...
Strep A enfeksiyonundan 6 çocuk öldü, uzmanlardan kritik uyarı geldi

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülkede eylülden bu yana 5’i 10 yaşından küçük 6 çocuğun Strep A enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybettiğini doğruladı.

ÖNCEKİ YILLARA GÖRE ARTIŞ OLDU

Ailelerin enfeksiyona karşı dikkatleri olmaları uyarısında bulunan UKHSA, hastalığın görülme oranının önceki yıllara kıyasla daha yüksek olduğuna işaret etti.

UKHSA, artışın, büyük olasılıkla bakterinin toplum içinde yüksek miktarda dolaşımından kaynaklandığı tahmininde bulundu.

CORONA ETKİSİ Mİ?

Uzmanlar da Strep A enfeksiyonlarındaki genel artışın, Covid-19 salgınının ardından bağışıklığın düşmesinden kaynaklanabileceğini kaydetti.

SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI YAŞIYOR

Öte yandan, Strep A’ya yakalanan 4 yaşındaki bir kız çocuğu da 28 Kasım’dan bu yana Liverpool’daki hastanede solunum cihazına bağlı durumda yaşam mücadelesi veriyor.

BELİRTİLERİ NELER?

Strep A isimli bakteri, genellikle insanların boğazına ve derisine yerleşerek zaman zaman soğuk algınlığı ve boğaz şişliğine yol açmasıyla biliniyor.

Vücudun bazı bölümlerinde kızarıklık ve deri enfeksiyonunun oluşmasına neden olan bakteriler, bazı vakalarda ciddi komplikasyonlara ve ölümlere yol açabiliyor.

Hastalığa sebep olan bakteri, hapşırma, öksürük ve yakın temas yoluyla insanlar arasında kolaylıkla yayılabilecek kadar uzun süre ellerde veya boğazda yaşayabiliyor. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere’den üst düzey Rus yetkililere yaptırım01 Aralık 2022 Perşembe 12:12
  • Meghan Markle kraliyet görevindeyken iğrenç ve ciddi tehditler aldı30 Kasım 2022 Çarşamba 19:05
  • İngiliz hükümeti enerji tasarrufunu teşvik için kampanya başlattı29 Kasım 2022 Salı 20:58
  • İngiltere ve Galler’de Hristiyanların oranı ilk kez yarının altına düştü29 Kasım 2022 Salı 18:41
  • İngiltere’den Çin’e yönelik sert ifadeler29 Kasım 2022 Salı 17:50
  • İngiltere: Çin'le ilişkilerde sözde 'altın çağ' sona erdi29 Kasım 2022 Salı 12:15
  • Kral III. Charles’dan torunu Prenses Charlotte için sürpriz karar28 Kasım 2022 Pazartesi 20:59
  • İngiltere’de Avrupalı doktor sayısı 4 bin 285 azaldı28 Kasım 2022 Pazartesi 19:25
  • İngiltere’de onlarca şirket haftada 4 gün çalışmayı kalıcılaştırıyor28 Kasım 2022 Pazartesi 12:50
  • İngiltere Konsort Kraliçesi Camilla asırlık bir geleneği kaldırdı27 Kasım 2022 Pazar 20:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti