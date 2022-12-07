Strep A virüsü nedir, belirtileri neler?

Boğazına ve deriye yerleşerek zaman zaman soğuk algınlığı ve boğaz şişliğine yol açan Strep A virüsü, vücudun bazı bölümlerinde kızarıklık ve deri enfeksiyonunun oluşmasının yanı sıra ciddi komplikasyonlara ve ölümlere yol açabiliyor.

Streptokok hastalığı olarak da bilinen ve İngilizcede “Strep A” olarak bilinen hastalık son dönemde çocuk ölümlerine yol açması nedeniyle gündeme geldi. Özellikle çocuklar arasında çok yaygın olan ve yüksek oranda ölümcül olan bu hastalık yüzünden 9 çocuk yaşamını yitirdi.

STREP A NEDİR?

Strep A, çok sayıda enfeksiyona neden olabilen A Grubu Streptokok bakterisini ifade ediyor.

Vakalar genellikle hafif geçiyor ancak A Grubu strep ciddi enfeksiyonlara yol açabiliyor.

Strep A nedeniyle bakteriler vücudun derinliklerine inerek akciğerleri, kasları ve kan dolaşımını enfekte ettiğinde ortaya çıktı.

STREP A BELİRTİLERİ NELER?

Strep A semptomları genellikle grip benziyor ve esas olarak bazen “strep boğaz” olarak adlandırılan boğaz ağrısını barındırıyor.

Strep A bakterisi, genellikle insanların boğazına ve derisine yerleşerek zaman zaman soğuk algınlığı ve boğaz şişliğine yol açmasıyla biliniyor. Vücudun bazı bölümlerinde kızarıklık ve deri enfeksiyonunun oluşmasına neden olan bakteriler, bazı vakalarda ciddi komplikasyonlara ve ölümlere yol açabiliyor.

Hastalığa sebep olan bakteri, hapşırma, öksürük ve yakın temas yoluyla insanlar arasında kolaylıkla yayılabilecek kadar uzun süre ellerde veya boğazda yaşayabiliyor.

İngiliz medyası, çocuklarda görülen bu hastalığın belirtilerini de sıraladı. Belirtiler arasında boğaz ağrısı, yanaklarda kızarıklık, yüksek ateş ve kas ağrısı bulunuyor.

CORONA ETKİSİ Mİ?

Uzmanlar da Strep A enfeksiyonlarındaki genel artışın, Covid-19 salgınının ardından bağışıklığın düşmesinden kaynaklanabileceğini kaydetti.