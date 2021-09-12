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Stres Diyabet Tetikler mi?

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Stres Diyabet Tetikler mi?
Stres Diyabet Tetikler mi?

Stres, bedenimizin ve zihnimizin yeni veya zor durumlara nasıl tepki verdiğidir. Bizleri fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak etkileyebilir. Diyabet özellikle, yeni teşhis aldığımızda genellikle bir stres nedenidir. Tek başına stres, tip 1 diyabete neden olmaz ancak tip 2 diyabet riski ile daha ciddi bir bağlantı olabileceğine dair bazı kanıtlar var.

Araştırmacılar, yüksek seviyelerde stres hormonlarının pankreastaki insülin üreten hücrelerin düzgün çalışmasını engelleyebileceğini ve ürettikleri insülin miktarını azaltabileceğini düşürüyor. Bu da tip 2 diyabetin gelişmesine katkıda bulunabilir. Yine stres durumlarında aşırı yemek, insanların tip 2 diyabeti nasıl geliştirdiklerini etkileyen bir faktör olabilir. Stresli hissettiğimizde vücudumuz kortizol ve adrenalin gibi stres hormonları salgılar. Sistem bunu "dövüş ya da kaç" olarak algılıyor. Böyle zamanlarda insülin direnci gelişir ve insülinin düzgün çalışması hormonlar tarafından engellenir. Kan şekeri seviyemiz çok yükseldiğinde hiperglisemi stresi, düşük olduğunda hipoglisemi stresi olur.

Stresli zamanlarda kendimize bakmak ve kendimize iyi davranmayı hatırlamak daha da önemlidir. Yeterli uyku almak, rutinimize egzersiz eklemek, dinlenme ve rahatlama alanları oluşturmak strese karşı duygusal dayanıklılığımızı da arttırır. 

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