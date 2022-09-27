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Stres, Eşlerin Birbirlerindeki Olumsuz Davranışları Fark Etmesini Sağlıyor

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Yeni bir araştırma, stresli yaşam koşullarının insanlarda, partnerlerindeki olumsuz davranışlarını fark etme olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor.
Stres, Eşlerin Birbirlerindeki Olumsuz Davranışları Fark Etmesini Sağlıyor

ABD’deki Texas Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre bilim insanları, bunun ilişkilerinin “balayı” döneminde olan evli çiftler için bile geçerli olduğunu söylüyor.

Daily Mail’in haberine göre, araştırmacılar artık stresin, eşlerin ilk başta hangi eylemleri fark ettiğini etkileyebileceğine inanıyor.

Olumsuz davranışlar arasında, bir eşin sözünü tutmaması, öfke veya sabırsızlık göstermesi veya eşini eleştirmesi yer aldı.

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“BALAYI EVRESİ”NDE HER ŞEY OLUMLU GELİYOR

Araştırma ekibi, 79 heteroseksüel yeni evli çiftten 10 gün boyunca her gece hem kendilerinin hem de eşlerinin davranışlarını belgeledikleri kısa bir anketi tamamlamalarını istedi.

Sosyal Psikoloji ve Kişilik Bilimi dergisinde yayınlanan çalışma başlamadan önce, katılımcılar yaşamlarındaki stresli olayların ayrıntılarını paylaştıkları bir anket doldurdular.

Araştırmanın başındaki isim Dr. Lisa Neff, yeni evliler üzerinde çalışmanın sonuçların önemli olduğunu, çünkü çiftlerin o dönemde özellikle birbirlerinin olumlu davranışlarına odaklandıklarını ve “balayı dönemi” denilen evrede olumsuz eylemleri gözden kaçırdıklarını söyledi.

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