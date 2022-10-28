Stres hastalığa neden olur mu yoğun stres insanı nasıl etkiler?

İş, okul,i ev yaşantısı ve geçen günlerin koşturmasında stres ister istemez hepimizin hayatında yer alıyor. Ancak fazla stres hastalığa neden olabilir.

Temeline bakacak olursak bir çok hastalığın temelinde stres bulunmaktadır. Strese neden olabilecek bir çok unsur bulunmaktadır. Stres ise bir çok hastalığa neden olabilmektedir. Bu noktada ister istemez hemen hemen hrpimizin hayatında stres bulunuyor ancak sağlıklı ve mutlu bir yaşam için stresle baş edebilmeyi öğrenmeniz gerek! İşte elmaelma.com okurları için stresle baş etme yolları...

HER ZAMAN PLANLI OLUN

Hayatınızda bir çok sürpriz strese yol açabilir. Ekstra heyecanlara gerek yok! O halde hayatınızı planlamak size hem vakit kazandırabilir hemde stresten uzaklaştıracaktır. Bunun için her daim yanınızda ajanda bulundurmanızı öneriyoruz.

KENDİNİZİ YIPRATMAYIN!

Gün içerisinde yapmanız gereken yoğun işleriniz olabilir. Ancak gün içerisinde yapacaklarınızı doğru planlarsanız ve zamanlamanızı kontrol altına alabilirseniz. Stresten uzaklaşacak ve kendinizi yormayacaksınız!

UYKU ÖNEMLİ!

Uyumayı sevmiyor olabilirsiniz. Ama unutmamalısınız ki her insanın daha dinç bir vücut için ihtiyacı olan bir uyku dilimi bulunmaktadır. Uyumamak için direnmeyin ihtiyacınız olan uykuya ihtiyacınız var!

ZAMANINDA VE YERİNDE ''HAYIR'' DEMEYİ ÖĞRENİN!

Etrafınızda çok sevdiğiniz arkadaşlarınız aileniz ve iş arkadaşlarınız olabilir. Ancak bu her dediklerini onaylamanız anlamına gelmiyor. Bu noktada size fayda sağlamayacak ve sizi strese sokabileceğini düşündüğünüz durumları sırf karşı taraf istiyor diye onaylamayın. Hayır demeyi öğrenin!