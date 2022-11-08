  • BIST 4.360,28
  • Altın 1020.471
  • Dolar 18.526
  • Euro 18.6709
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Stres sağlığa her zaman zararlı mı?

» »
"Bazı durumlarda stres, aşırı yüklenme değil, meydan okumadır"
Stres sağlığa her zaman zararlı mı?

Bir dizi psikolojik ve fiziksel sorunun arkasından sıklıkla stres çıkıyor. Stres, kişilerin gündelik yaşamla başa çıkmaya çabalarken bunaldığı anlarda, mesleki veya akademik sorumlulukların artmasıyla veya acı veren kişisel deneyimler sonucunda kendini gösterebilir.

Bu durum anksiyete, depresyon, sinirlilik hali, uyku bozuklukları, alkol ve tütün kullanımı, kardiyovasküler problemler, yorgunluk, yetersiz beslenme ve kronik hastalıkların şiddetlenmesi gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Öte yandan, İspanya'daki Del País Vasco Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji alanında fahri profesör Enrique Echeburúa stresin her zaman sağlığa zararlı olmadığını belirtiyor.

Echeburúa, El Pais'te kaleme aldığı yazıda, "Gündelik işleyiş ve motivasyon için belirli miktarda stres gerekli" ifadelerini kullanıyor.

Profesöre göre stresin tamamen önlenmesi mümkün değil. Zira insanlar onsuz hedeflerine ulaşamaz. Bu nedenle olumlu ve olumsuz olarak ikiye ayrılıyor.

"Pozitif stres motivasyonu artırır, enerjiyi artırır, yorgunluğu azaltır ve bir kişinin görevleriyle başa çıkması için konsantrasyon yeteneklerini düzenler" diyen Echeburúa, şöyle yazıyor:

Bu gibi durumlarda stres, aşırı yüklenme değil, meydan okumadır. Ancak stresin yükü artmaya devam ederse performans düşmeye başlayabilir ve bunun sonucunda kişinin sağlığı zarar görebilir.

Profesör ayrıca, insanların strese karşı farklı direnç seviyeleri olduğunu vurguluyor. Buna göre, rekabetçi ve mükemmeliyetçi kişilerin yanı sıra olaylarla baş etme yetenekleri zayıf olan veya yeterli sosyal desteği alamayan kişiler strese karşı daha savunmasız.

Ancak son derece esnek insanlarda bile stresin zarar verdiği durumlar ortaya çıkabilir.

Echeburúa stresi yönetmenin yine de mümkün olduğu görüşünde.

"Olumsuz stres, duygusal sıkıntının kaynağını ortadan kaldırarak yönetilebilir. Bu mümkün değilse stres yaratan durumun neden olduğu aşırı uyarım azaltılmalı" diyen profesör, sözlerine şöyle devam ediyor:

İlk durumda örneğin başka bir iş arayabilir veya kendinizi toksik insanlardan ya da durumlardan uzaklaştırabilirsiniz. Ancak bu mümkün değilse duygusal tepkilerinizi düzenlemek için stratejiler geliştirebilirsiniz.

Bu stratejiler arasında meditasyon, ödüllendirici ve dikkat dağıtıcı faaliyetler, doğa yürüyüşleri ve sosyal destek almak gibi yöntemler yer alıyor.

Echeburúa, "Kısacası stresi yönetmek, kaynağı ortadan kaldırmayı veya tolerans eşiğini yükseltmeyi gerektirir" diyor:

Neyse ki insanlar, zor durumlara karşı kendini uyarlayabilen canlılar. Stresli durumlarda manevra yapabilecekleri alanlar var.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yılın son Ay tutulması yarın07 Kasım 2022 Pazartesi 18:15
  • Günlük burç yorumları (7 Kasım 2022)07 Kasım 2022 Pazartesi 09:53
  • Acil durumlarda bilinmesi gereken ilk yardım kuralları neler işte en önemli 7kural!07 Kasım 2022 Pazartesi 00:25
  • Artan obezite oranları, “tombul” çarpışma testi mankenlerini beraberinde getirdi06 Kasım 2022 Pazar 23:10
  • C﻿OP27 İklim Zirvesi başladı: Son 8 yıl en sıcak yıllar olarak kayıtlara geçebilir06 Kasım 2022 Pazar 21:39
  • Soğuk savaş döneminden kalma nükleer sığınak 29 milyon TL’den satışta06 Kasım 2022 Pazar 21:10
  • Erken yaşlanmaya neden olan faktörler neler uzun süre oturmak etken!06 Kasım 2022 Pazar 20:40
  • Haftalık burç yorumları (7 - 13 Kasım 2022)06 Kasım 2022 Pazar 17:30
  • Gökkuşağı sayısının giderek artacağı ortaya çıktı06 Kasım 2022 Pazar 12:31
  • Ağaçtan üretilen batarya, elektrikli otomobil teknolojisinde "devrim yarattı"06 Kasım 2022 Pazar 11:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti