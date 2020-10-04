  • BIST 1.145
  • Altın 474,617
  • Dolar 7,7463
  • Euro 9,0774
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1335 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, 16 kişi taburcu edildi

Stres ve depresyon arasındaki bağlantı ne?

» »
İsveç’teki Karolinska Enstitüsü’nde çalışan araştırmacılar, hem ruh halini düzenleyen serotonin maddesinin işlevinde, hem de stres hormonlarının salgılanmasında önemli olan ve beyinde bulunan bir protein belirlediler.
Stres ve depresyon arasındaki bağlantı ne?

Molecular Psychiatry bülteninde yayımlanan bulgular, depresyon ve anksiyete için yeni ilaçların geliştirilmesi bakımından önemli sonuçlar doğurabilir.

Travma veya ağır stres yaşadıktan sonra, bazı insanlarda anormal bir stres tepkisi veya kronik stres gelişiyor. 

Bu durum, depresyon ve anksiyete gibi diğer hastalıkların oluşma tehlikesini artırıyor fakat arkasında hangi işleyişlerin bulunduğu ya da bu stres tepkisinin nasıl düzenlendiği henüz bilinmiyor.

Karolinska Enstitüsü’nde çalışan araştırmacılar, daha önce p11 adı verilen bir proteinin, beyinde bulunan ve ruh halini düzenleyen bir sinir taşıyıcısı olan serotoninin işlevinde önemli bir rol oynadığını göstermişler. 

Depresyonlu hastaların ve intihar kurbanlarının beyinlerinde, daha düşük seviyede p11 proteini bulunmuş. P11 seviyeleri azalan laboratuvar farelerinde de depresyon ve anksiyete benzeri davranışlar görülmüş. Farelerdeki bu p11 seviyeleri, bazı antidepresan ilaçlarla da yükseltilebiliyormuş.

Yeni çalışmanın gösterdiğine göre p11, farelerin hipotalamus beyin bölgesindeki belli nöronların faaliyetini düzenleyerek, stres hormonu kortizolun başlangıçtaki salınımını etkiliyor. 

P11, beyin sapından çıkan ve tamamen farklı olan bir sinyalleşme güzergâhı üzerinden de iki diğer stres hormonu olan adrenalin ve noradrenalinin salgılanmasını etkiliyor. 

Buna ilaveten yapılan testler; p11 eksikliği bulunan farelerin, p11 seviyeleri normal olan farelere kıyasla strese daha kuvvetli şekilde tepki verdiğini ve daha yüksek bir nabız ile daha fazla anksiyete işareti sergilediğini göstermiş.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Covid-19 salgını, depresyonu 3 kat artırdı03 Ekim 2020 Cumartesi 20:53
  • Akciğerlerin kendini temizlemesini sağlayan 10 besin03 Ekim 2020 Cumartesi 20:45
  • Prof. Dr. Canan Karatay'dan Covid-19 tavsiyeleri03 Ekim 2020 Cumartesi 19:45
  • Maskenin altındaki 'ağır makyaj' tehlike saçıyor!03 Ekim 2020 Cumartesi 19:15
  • Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 34 milyon 836 bini aştı03 Ekim 2020 Cumartesi 16:15
  • Coronavirüs belirtileri gözlerde de görülebiliyor03 Ekim 2020 Cumartesi 14:57
  • Sosyal mesafeye rüzgar ayarı: ''Eğer yoldan geçen biri öksürüyorsa'' dedi ve uyardı!03 Ekim 2020 Cumartesi 14:50
  • Araştırma: Nezle, Covid-19’dan korunmaya yardımcı olabilir03 Ekim 2020 Cumartesi 14:30
  • Binlerce kaza kurbanını ölümden kurtaracak! İşte o ilacın detayları03 Ekim 2020 Cumartesi 13:10
  • Magnezyum eksikliği hangi hastalıklara yol açıyor?03 Ekim 2020 Cumartesi 12:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti