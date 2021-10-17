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Stres Yapmak Cilt Problemlerine Sebep Oluyor!

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Stres Yapmak Cilt Problemlerine Sebep Oluyor!
Stres Yapmak Cilt Problemlerine Sebep Oluyor!

Daha güzel bir cilt istiyorsak strese elveda, mutluluğa merhaba demenin yolunu bulmamız şart! Peki bunun için ne yapmamız lazım? Dermatoloji Uzm. Dr. Bilge Ateş, hem cildimizi mutlu edecek önerilerini hem de stresin ciltteki etkilerini anlattı. 

Duygularımız ve cildimiz arasında nasıl bir bağ var?
Cildimiz, dış dünya ile bedenimiz arasında sınırı belirleyen bir ‘bariyer’ olmanın ötesinde, kişiler arasında sözlü olmayan iletişimin temel organıdır. Beynimizle aynı embriyolojik kökeni paylaşan derimiz, dış dünya ve başkaları ile doğduğumuz günden beri ilk temas noktamız, duygu, heyecan ve tepkilerimizin ifade organı, aynı zamanda beden imajının da en yoğun olarak somutlaştığı organımızdır. Öfke, korku, utanç ve kızgınlık gibi duyguları açıkça ifade etme, duygusal uyaranlara yanıt verme, kişinin kendilik imajı ve özgüvenini sağlama ile bebeklikten yetişkinliğe doğru seyreden sosyalleşme sürecinde önemli rol oynar.

Hangi cilt sorunları stresle alakalı olarak ortaya çıkıyor?
Kişinin zihinsel yapısı/kişilik özellikleri ve deri hastalıkları arasında çift yönlü bir ilişki mevcuttur. Psikolojik stres deriyi nöromediyatörler (hormonlar) aracılığıyla etkileyerek bazı deri hastalıklarına yatkınlık oluşturabileceği gibi, süregelen dermatolojik hastalıklar da kişide psikiyatrik problemlere neden olabilmektedir. Stresle alevlendiği bilinen dermatolojik hastalıkların başlıcaları egzama, sivilce (akne), sedef hastalığı, saçkıran, ürtiker gibi süreğen hastalıklardır.

Peki, cildi mutlu eden bir bakım rutini nasıl olmalı?
Cilt bakımımıza önce yüzümüzü uygun temizleyici ile temizleyerek başlamalıyız. Gün boyunca cildimizde biriken ölü deri hücreleri, yağ, makyaj partikülleri temizlenmeden sürülecek nemlendiricilerin emilimleri ve dolayısıyla etkinlikleri azalacaktır. İlk adımda cildimizi uygun temizleyici ile temizlemek ve tonikle arındırmak gerekir. İkinci adımda göz çevremizdeki koyu halkalar, morluklar ve kırışıklıklara yönelik göz çevresi bakımımızı yapmalıyız. Üçüncü adımda cildi yumuşatmak, nemlendirmek ve gece/gündüz kremlerinin etkinliğini artırmak için güçlendirici serumlar uygulamalıyız. En son basamakta da cilt yapımıza uygun, gece ve gündüz kremlerini sürerek rutinimiz tamamlarız. Günde iki kez, sadece 2’şer dakikamızı alan bu rutinin takibi ürünlerin etkinliğini 7 kata kadar artırmaktadır.

Cildini mutlu etmek ve güzelleşmek isteyenler için 3 favori öneriniz nelerdir?
1. Cilt temizliğimizi uygun ürünlerle yapmalıyız.
2. Her mevsim güneşten koruyucu kullanmalıyız.
3. Cildimizi uygun nemlendiricilerle nemlendirmeliyiz. 

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