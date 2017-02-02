Günümüzün en popüler hastalığı stres.Peki nasıl yönetmek gerekiyor stresi? Stres yönetimi adı altında en önemlisi kendi sağlığınız için nelere dikkat etmemiz gerek?Bunun için işte 5 yöntem.

Kendi çevrenizi iyi analiz edin. Yani aslında size stres yaratan durumlar için bir çözüm üretmek mümkün mü? Hayatınızı daha iyiye yönlendirmek için ne yapabilirsiniz? Stres yarattığınız durum için üretilebilecek tüm durumları göz önünde bulundurmak ve çevrenizde sizden daha olumsuz giden şeyleri göz önüne alarak yine de var olduğunuz duruma şükretmek sizi biraz da olsa rahatlatacaktır. Pozitif olun! Pozitif olmak aslında Pollyanna’cılık olarak kültürümüzde çok da sevilmeyen bir durum olsada , “Secret” kitaplarının Migros’lar da satılmaya başlaması ile biraz yaygınlaştı. Buradaki sosyal mesaj aslında evrenden bekleyin olur değil, hayata karşı duruşunuz yorumlarınız pozitif olsun şeklindeydi. Stres yönetimi için yüzde yüz işinize arayacak bir yolda tam olarak bu. İçerisinde bulunduğunuz durum her ne kadar kötü olursa olsun çok daha kötü olabileceğini düşünüp kendinizi biraz rahatlatın. Sporu hayatınıza katın! Spor kafanızın içerisinde var olan tüm düşünceleri bütünü ile değiştirip kendinizi hafifletebileceğiniz bir yöntem. Tenis oynayın, koşu yapın , yüzün ya da her gün alet ile çalışın. Eğer spor salonu size göre değilse her gün yarım saat yapacağınız bir yürüyüş bile kafanızın içindeki birçok düşünceden arınmanız için size yardımcı oluyor olacaktır. Olaylara karşı tepkilerinizi değiştirin. Çok öfkelendiğiniz bir şey mi oldu? Ya da biri hiç istemediğiniz ve sevmediğiniz bir hareketi mi yaptı? Ona karşı kin ya da nefret beslemek yerine daha nötr duygular geliştirmeyi öğrenin. İnsanlara normal standardınız dışında olan tepkiler verin. Zaman içerisinde sizden beklediği tepkileri göremedikleri zaman insanların size nakış açısı da değişiyor olacaktır Başka insanlar için bir şeyler yapın. Mesela çocuk esirgeme kurumlarına gidin ya da her hafta mutlaka bir huzurevini ziyaret edin. Bunları yapamam ben diyorsanız sokakta dilenmek için peçete açmış küçük bir çocuğu ya da bir teyzeyi alıp onunla bir yemek yiyin. Başka insanları mutlu ettiğinizi görmek size hem huzur verecek hem de ruhunuzu mu dinlendirecektir.