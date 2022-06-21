Stresin etkilerine bir yenisi daha eklendi: Konuşmamız değişiyor

Yeni bir araştırmaya göre ofiste geçen stresli bir gün sesimizi değiştiriyor. Bilgisayar yazılımı kullanılarak ses kayıtları analiz edildiğinde, insanların daha fazla stres faktörü bildirdiği günlerde konuşmalarında değişiklikler gözlemlendi.

Araştırmacılar, bir hafta boyunca her akşam işten sonra konuşan insanların kayıtlarını incelerken o gün yaşadıkları stres düzeylerini bildirmelerini de istediler.

Katılımcıların, daha fazla gergin olduklarında daha hızlı ve daha yoğun konuştukları ortaya çıktı. Araştırmacılar, bu yeni bulgularla insanların günlük stres düzeylerinin takip edilmesinin mümkün olabileceğini ve böylece yönetim biçimlerinde iyileştirmeler yapılabileceğini umuyorlar.

Araştırma yazarlarından Dr Markus Langer, stresin sempatik sinir sistemini harekete geçirdiğini ve bunun da kortizol ve adrenalin gibi hormonların üretimine yol açtığını söyledi. Bu, hava yollarının açılmasına ve sesin yoğunluğunu veya hacmini ve konuşma hızını artırabilecek daha yüksek bir solunum hızına neden olabilir.

SES KAYIT TEKNOLOJİSİ İLE STRES DÜZEYİ TESPİT EDİLEBİLİR

Psychological Science dergisinde yayınlanan araştırma için, haftanın yedi günü boyunca 19 ile 59 yaşları arasındaki 111 kişi sesli günlüklerini tamamladı. Katılımcılar tıp ve sağlık, danışmanlık, mühendislik ve yönetim gibi çeşitli mesleklere sahiplerdi.

Akıllı telefonlarını kullanarak, bir sohbet robotu tarafından sorulan, günü nasıl geçirdiklerine dair dört soruya yanıt verdikleri sesli mesajlar gönderdiler. Ayrıca, günlük iş stresleri ve algılanan stres seviyeleri hakkında bir dizi günlük ölçümü tamamladılar.

Langer’in ekibi, insanların stres düzeylerini takip etmek için ses kayıt teknolojisinin kullanılabileceğini öne sürdü: “Akıllı telefonlarda ve akıllı hoparlörlerde, örneğin Amazon’un Echo’sunda giyilebilir teknolojilerin ve mikrofon sensörlerinin yaygınlığı göz önüne alındığında, insan stres seviyeleri hakkında fikir veren ses verilerini toplamak mümkün olabilir.”

DAHA SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN YARDIMCI OLABİLİR

Ayrıca araştırmacılar, stresin sağlığa olan etkilerine dikkat çekerek şunları söyledi: “Stresin sağlık sorunlarının evrensel bir nedeni olduğu düşünüldüğünde bu bulgular, stres etkenlerinin günlük etkilerini izlemeye ve erken stres tespitini kolaylaştırmaya yardımcı olabilir ve potansiyel olarak daha iyi bir sağlığa katkıda bulunabilir.”