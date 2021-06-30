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Stresin Saç Beyazlamasına Sebep Olduğu Doğrulandı: Geri Döndürülebiliyor

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Farelerde olduğu doğrulanmış olan stres ve gri saç arasındaki bağlantının insanlar için de geçerli olduğu farklı kanıtlarla doğrulandı.
Stresin Saç Beyazlamasına Sebep Olduğu Doğrulandı: Geri Döndürülebiliyor

Farelerde olduğu doğrulanmış olan stres ve gri saç arasındaki bağlantının insanlar için de geçerli olduğu farklı kanıtlarla doğrulandı. Buna ek olarak birbirlerine çok uzak yaşlardaki katılımcıların bulunduğu araştırmanın sonuçlarına göre stres sebebiyle beyazlayan saçların renkleri geri dönebiliyor.

Daha çok devlet başkanlarının yıllar içindeki değişimlerini gösteren fotoğraflar sayesinde aşina olduğumuz saçın stres yüzünden kısa sürede beyazlaması konusu birçok bireyin korkulu rüyası haline gelmiş durumda. Yaşlanmak istemeyen bu bireyler saçlarının beyazlamasına şahit olduklarında moralleri oldukça bozuluyor. Fakat yeni bir araştırma, biraz da olsa bu konuda endişeli olan bireylerin yüreğine su serpecek gibi görünüyor.  

Bu araştırmayla birlikte stresin saçın beyazlamasına sebep olduğu, artık tüm kanıtlarıyla ortada. Araştırmadaki bilgilerin yeni olmadığını fakat stres ile gelen saç rengi kaybı konusundaki en iyi kanıtlardan birini sunduğunu ve bu renk kaybının nasıl geçici olabileceğini açıkladığını belirtelim.

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Stres yüzünden beyazlayan saçların rengi geri dönebiliyor

Normal şartlarda saçın beyazlaması pigment hücreleriyle ilişkilidir. İnsanlar yaşlandıkça pigment hücreleri de yaşlanır ve bu süreçte yavaş yavaş ölürler. Bu sayede gençken kahverengi saça sahip olan bir birey, yaşlandığında pigment hücreleri muhtemelen olmayacağından beyaz bir saç rengine sahip olacaktır.

Yapılan çalışmada halihazırda beyaz saç işaretleri gösteren 9 ile 65 yaş aralığında tam 14 gönüllü bulunuyor. Özel olarak geliştirilmiş yüksek çözünürlüklü bir tarama cihazı kullanan araştırmacılar bu katılımcıların saçlarından örnekler aldı ve pigment kaybının işaretlerini bulma amacıyla inceledi.

Sonuçlara gelindiğinde araştırmacılar, renk konusunda çeşitliliğin çok az olduğunu ve beyazlama başladığında her zaman devam etmediğini gördü. Geçen 12 ay boyunca incelenen katılımcıların bazılarında stres ve saç rengi arasında bir bağlantı olduğu görüldü. Hatta araştırmacıların aktardığına göre tatile giden bir katılımcının kafasındaki 5 saç, normal rengine geri döndü.

Yani özet olarak, araştırmanın sonucunda bazı durumlarda saç renginin geri gelebildiği görüldü. Tam da bu noktada, farelerle gösterdiğimiz benzerlik ortadan kalkıyor. Çünkü farelerde bu yaşandığında renkleri ilk haline geri dönmüyor. 

Elbette bu bilgiler, 70 ya da 80 yaşındaki bir bireyin beyaz saçının eski haline dönmesinin veya küçük yaşlardaki bir bireyin saçının tamamen beyaza dönmesinin olası olduğu anlamına gelmiyor.

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