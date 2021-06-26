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Stresin saçların beyazlamasında etkili olduğu kanıtlandı

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eLife’da yayınlanan çalışma, araştırmacıların stresin doğal saç rengini etkilediğini açıklıyor. Ayrıca sürecin nasıl tersine çevrilebileceği de tartışılıyor.
Stresin saçların beyazlamasında etkili olduğu kanıtlandı

eLife’da yayınlanan çalışma, araştırmacıların stresin doğal saç rengini etkilediğini açıklıyor. Ayrıca sürecin nasıl tersine çevrilebileceği de tartışılıyor.

Ekip, yedi erkek ve yedi kadın olmak üzere 14 gönüllüyü inceledi ve bir dijital kamera, mikroskop ve fotoğraf tarayıcı kullanarak saç örneklerini analiz etti. Ayrıca iki kişiye ait kıllar için elektron mikroskobu kullandılar.

Columbia Üniversitesi bilim insanları, gönüllüler için saç pigmentasyon paternini haritaladı ve onlardan geriye dönük bir stres değerlendirmesini tamamlamalarını istedi. Katılımcılar, daha sonra yaşadıkları stresli olayların zaman çizelgelerini oluşturdular.

“SAÇLARIMIZ, BİYOLOJİK TARİHİMİZİ İÇERİYOR”

Araştırmacılardan Martin Picard yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bir ağaç gövdesindeki halkalar, o ağacın yaşamındaki geçmiş yıllar hakkında nasıl bilgi barındırıyorsa, saçlarımız da biyolojik tarihimiz hakkında bilgi içeriyor. Kıllar folikül olarak derinin altındayken, zihnimizde ve vücudumuzda meydana gelen stres hormonlarının ve diğer şeylerin etkisine maruz kalırlar.”

Picard, bir saç telinin baştan sona aynı renge sahip olduğunu düşünmemize rağmen, durumun böyle olmadığını da açıkladı: “Yüksek çözünürlüklü bir tarayıcının altında renkte küçük, göze çarpmayan varyasyonlar görülür. Biz de bunu ölçüyoruz. Bu pigmentasyon değişiklikleri daha sonra stresli olaylara bağlanabilir.”

SAÇLARIN BEYAZLAMASINA ÖNLEM: TATİL

Araştırmacılar; stresin saçların beyazlamasında önemli bir role sahip olduğunun kanıtlamanın yanı sıra, beklenmedik bir panzehir de keşfettiler. Tatiller, süreci tersine çevirebilir.

Picar; “Verilerimiz, insan yaşlanmasının doğrusal, sabit bir biyolojik süreç olmadığını, en azından kısmen durdurulabileceğini ve hatta geçici olarak tersine çevrilebileceğini gösteren artan sayıda kanıta katkıda bulunuyor” dedi.

Tatiller stresi azaltabilir ve grileşmeyi tersine çevirebilirken, bilim insanlarının saçları gençleştirmek ve orijinal rengini geri kazandırmak için mucizevi bir tedavisi yok.

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