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Stresli ve gergin olmak demans riskini önemli ölçüde yükseltiyor

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Yapılan bir araştırma, orta yaşta stresli, gergin veya bitkin olmanın bunama riskini artırabileceğini öne sürüyor.
Stresli ve gergin olmak demans riskini önemli ölçüde yükseltiyor

Finlandiya’daki Helsinki Üniversitesi’nden araştırmacılar, stresin bunamaya yakalanma şansınızı %24 artırabileceğini buldular.

Daily Mail’in haberine göre, 68.000 kişiyi 45 yıl boyunca takip eden araştırmacılar, katılımcılardan psikolojik belirtilerle ilgili anketler doldurmalarını istedi. Hangi katılımcıların demans geliştirmeye devam ettiğine dair veriler de sağlık kayıtlarından elde edildi.

Analizler, 45 yaşından itibaren “sık sık” stres, depresyon, sinirlilik veya bitkinlik yaşadıklarını söyleyenlerin bunama riskinde yüzde 17 ila 24 artış olduğunu ortaya çıkardı.

RİSK ERKEKLERDE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTI

Ekip, bağlantının nedeninin belirsizliğini koruduğunu, ancak hastalık için risk faktörlerini anlamanın önemli olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan araştırma ekibi, “Nüfus yaşlandıkça, hafıza bozuklukları daha yaygın hale geliyor. Doğal olarak, bu da risk faktörlerini anlamayı önemli kılıyor.”

“Psikiyatri açısından bakıldığında, dikkatli bir modelleme yoluyla zihinsel sıkıntı ile organik bir beyin hastalığı ile ilişkili semptomlar arasında bir bağlantı kurmuş olmamız özellikle ilginçtir. Bu çalışmada, psikolojik sıkıntı semptomları, tüm nedenlere bağlı bunama riskinin artmasıyla önemli ölçüde ilişkiliydi.” dedi.

Jama Network Open dergisinde yayınlanan çalışmada, uzmanlar demans ile depresyon ve bitkinlik arasındaki bağlantının sadece erkeklerde önemli ölçüde tespit edildiğini de sözlerine eklediler.

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