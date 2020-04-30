Striptiz kulüplerinde Corona çözümü: Açık havada dans ediyorlar
ABD'nin Oregon eyaletindeki. bir striptiz kulübü, yeni tip Koronavirüs salgını süresince kapatılınca çareyi abalara yemek servisi yapmakta buldu. Müşteriler, sipariş şerikten sonra yemeklerini beklerken arabalarının içinde beklerken açık havada sergilenen performansları seyredebiliyor.
ABD'nin Oregon eyaletindeki. bir striptiz kulübü, yeni tip Koronavirüs salgını süresince kapatılınca çareyi abalara yemek servisi yapmakta buldu.
30 Nisan 2020 Perşembe 16:10
1 / 7