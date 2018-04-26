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Strovolo'daki cinayetle ilgili bir kişi gözaltına alındı

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Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa’nın Strovolo bölgesinde 8 gün önce bir çiftin öldürüldüğü cinayetle ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Strovolo'daki cinayetle ilgili bir kişi gözaltına alındı

Politis gazetesinin haberine göre, Rum Polisi Genel Müdür Yardımcısı Kipros Mihailidis dün soruşturmanın seyriyle ilgili açıklamasında, her şey için bir yanıtlarının olduğunu ve bazı şüphelilerin bulunduğunu söyledi.

Gazete, cinayete kurban giden Yorgos Hacıyeorgiu’nun kardeşinden dün uzun süren bir ifade alındığını ve akabinde, cinayetle doğrudan bağlantısı bulunmayan ancak evde daha önce meydana gelmiş olan hırsızlık olaylarıyla ilgisi olan 33 yaşındaki bir Rum’un gözaltına alındığını kaydetti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, gözaltına alınan Rum’un yanı sıra, bu kişiyle bağlantısı bulunan bir kadının da arandığını belirterek, gözaltına alınan 33 yaşındaki Rum’un, kamera kayıtlarında, cinayetin işlendiği saatlerde bölgeden geçerken görüldüğünü ancak evin içiyle ilgili hiçbir delille bağlantısı bulunmadığını yazdı.

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