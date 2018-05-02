Strovolos’daki cinayetin soruşturmasında önemli gün

Strovolos’da işlenen cifte cinayet soruşturmasında bugün çok önemli bir gün. Gözaltına alınan 33 yaşındaki şüphelinin babasının evinde bulunan kıyafetler ve bıçak üzerinde yapılan bilimsel testlerin sonuçlarının bugün hazır olması bekleniyor.

Elde edinilen bilgilere göre, kurbanların 15 yaşındaki oğlunun bir gün içinde yeniden şüphelileri teşhis etmek için çağırılacak.

Dün, gözaltına alınan 4’üncü süpheli, Zalogu caddesinde bulunan olay yerine götürülüp suçun nasıl işlendiği konusunda sorgulandı.

Polis, 4 gözaltı yapmasına rağmen, soruşturmayı bitirmiş değil. DNA testlerinin sonucunu bekleyip, gözaltında olan 4 şuphelinin iddiaları ile tutarlı olup olmadığına bakacak.

Şu ana kadar toplanan delilere bakılınca, failler evdeki kasayı soymak amacıyla eve girdi. Kasa halen daha bulunamadı.

33 yaşındaki şüphelinin 21 yaşındaki erkek kardeşi ve 23 yaşındaki üvey kardeşi de gözaltına alındı.

Gözaltında bulunan dört kişiden üc’ü, 33 yaşındaki süpheliyi cinayet işleyen olarak gösteriyor.